Weniger Verpackung, weniger Wasser, weniger Konservierungsmittel – aus ökologischer Sicht sind Rasierseifen oft eine gute Alternative zu Rasierschaum. Doch darüber hinaus patzen manche Produkte im Test aufgrund bedenklicher Duftstoffe und anderer kritischer Inhaltsstoffe. Immerhin: An den Inhaltsstoffen fünf „sehr guter“ Produkte hat ÖKO-TEST nichts auszusetzen.

ÖKO-TEST hat 18 feste Rasiermittel für Männer getestet. Die Hälfte der Produkte im Test erhält grünes Licht. In manchen Rasierseifen sind allerdings Duftstoffe enthalten, die Allergien auslösen können. Zudem stecken laut ÖKO-TEST unter anderem in den drei mit „ungenügend“ bewerteten Rasiermitteln Tabac Original Rasierseife, Musgo Real Shaving Soap Classic Scent und Taylor of Old Bond Street Sandalwood Herbal Shaving Soap polyzyklische Moschusverbindungen. Die vom Labor gefundenen Verbindungen Galaxolid und Tonalid reichern sich im menschlichen Fettgewebe und in der Umwelt an und stehen im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinträchtigen. Im Rahmen des EU-Aktionsplans CoRAP stehen sie daher aktuell zur Neubewertung an. Galaxolid ist sehr schwer abbaubar und wurde schon vor vielen Jahren in der Umwelt und sogar in Muttermilch nachgewiesen.

Das Taylor of Old Bond Street-Produkt enthält neben Tonalid auch Moschus-Keton – eine Nitro-Moschusverbindung, die in der EU offiziell als krebsverdächtig eingestuft und giftig für Wasserorganismen ist. ÖKO-TEST vergibt dafür gleich vier Noten Abzug.

„In der Werbung werden diese Düfte als ,männlich‘ verkauft. Doch wir finden, dass auf hormonwirksame oder gar krebsverdächtige Inhaltsstoffe gänzlich verzichtet werden sollte“, sagt Jil Eichhorn, ÖKO-TEST-Projektleiterin. „Die Moschusverbindungen sind nicht einmal deklarationspflichtig, sondern laufen unter dem einfachen Begriff ,Parfum‘.“

Fünf Rasierseifen bewertet ÖKO-TEST mit „sehr gut“. Sie kommen ohne Moschusverbindungen aus und bewegen sich im mittleren bis oberen Preissegment. Die Speick Men Active Rasierseife ist mit 7,13 Euro pro 100 Gramm Seife das günstigste Produkt mit Bestnote.

ANZEIGE – Der Test ist vorab online verfügbar und erscheint in der Oktoberausgabe des ÖKO-TEST-Magazins. Weitere Informationen finden Sie unter: oekotest.de/14892

Quelle: ÖKO-TEST

Internet: www.oekotest.de