Die Global Foods Trading GmbH informiert über den Rückruf des Gewürzartikels „Gewürzmischung Sambhar Masala“ des Herstellers MARK IND SPICES LTD. in der 100g Packung mit dem Haltbarkeitsdatum 30.09.2024. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde das Insektizid Chlorpyrifos nachgewiesen, welches in der Europäischen Union seit 2020 nicht mehr zugelassen ist.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Artikel: Gewürzmischung Sambhar Masala

Inhalt: 100g

Mindeshaltbarkeitsdatum: 30.09.2024

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: LOT NO. 023

Da keinerlei Informationen zur Rücknahme gegeben wurden, empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen

Kundenservice

Fragen beantwortet der Kundenservice von Montag bis Freitag unter der kostenfreien Rufnummer 0800 – 950 950 9 in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr oder per E-Mail unter info@gftonline.de

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller