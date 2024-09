Rückruf: Gesundheitsgefahr – Hersteller ruft Wurstkonserven zurück

Die Kuebler GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf der Wurstkonserven Frankenkrone Bauernpreßsack in der Dose, Jagdwurst in der Dose und Schinkenwurst in der Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026. Zur Identifikation betroffener Dosen ist die Losnummer (untenstehend in rot) ausschlaggebend!

Wie das Unternehmen mitteilt, kann der Inhalt aufgrund unzureichender Kochung verdorben sein.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffene Artikel

Jagdwurst

Inhalt: Brühwurst in der Dose 125g

Losnummer 2402208331

Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026

Schinkenwurst

Inhalt: Brühwurst in der Dose 125g

Losnummer 2407197423

Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026

Frankenkrone Bauernpreßsack

Inhalt: Brühwurst in der Dose 125g

Losnummer 2405228337

Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026

Der Aufdruck der Losnummer befindet sich auf Deckel oder Boden der Dose.

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundeninformation Jagdwurst > Kundeninformation Schinkenwurst> Kundeninformation Preßsack >

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller