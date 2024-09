Rückruf: Hersteller ruft bei Penny, Norma und REWE Mineralwasser zurück

Die Refresco Deutschland GmbH informiert über den Rückruf von Mineralwasser Norma Surf-Mineralwasser in der 1,5 Liter-Plastik-Flasche, Rewe ja! Mineralwasser und Penny Mineralwasser jeweils in der 0,5 Liter- und 1,5 Liter-Plastik-Flasche. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei einer ausgewählten Anzahl von Mineralwasserprodukten Abweichungen in Geruch und Geschmack festgestellt.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Verbraucher:innen können die potenziell betroffenen Produkte an dem auf dem Flaschenetikett aufgedruckten Brunnen erkennen. Es handelt sich bei Rewe und Penny ausschließlich um Produkte mit dem Aufdruck „Fontane-Brunnen“ und bei Norma ausschließlich um Produkte mit dem Aufdruck „Fürstenbrunn“.

Betroffener Artikel

Penny Mineralwasser 0,5 Liter still Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 29.05.2025

Penny Mineralwasser 0,5 Liter medium Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 21.03.2025

Penny Mineralwasser 0,5 Liter classic Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 02.04.2025

Penny Mineralwasser 1,5 Liter still Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 29.05.2025

Penny Mineralwasser 1,5 Liter medium Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 30.05.2025

Penny Mineralwasser 1,5 Liter classic Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 10.05.2025

Norma Surf Mineralwasser 1,5 Liter still Fürstenbrunn

MHD 14.03.2025 und 15.03.25

Norma Surf Mineralwasser 1,5 Liter medium Fürstenbrunn

MHD 28.03.2025, 29.03.2025 und 30.03.25

Ja! Mineralwasser 0,5 Liter still Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 05.06.2025

Ja! Mineralwasser 0,5 Liter medium Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 28.03.2025

Ja! Mineralwasser 0,5 Liter classic Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 29.03.2025

Ja! Mineralwasser 1,5 Liter still Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 03.06.2025

Ja! Mineralwasser 1,5 Liter medium Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 05.06.2025

Ja! Mineralwasser 1,5 Liter classic Fontane-Brunnen

MHD bis einschließlich 04.06.2025

Die Refresco Deutschland GmbH und die betroffenen Handelsunternehmen haben nach einem zuvor erfolgten Lieferstopp sämtliche Produkte in allen betroffenen Filialen in Nordostdeutschland aus dem Verkauf genommen.

Verbraucher:innen, die dieses Produkt gekauft haben, werden gebeten, das Produkt nicht zu verzehren und in der Verkaufsstelle zurückzugeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Refresco-Kundenservice per E-Mail unter quality.service.germany@refresco.com.

* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller