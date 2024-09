Fisher-Price informiert über den Rückruf des Hantelspielzeugs aus dem Fisher-Price Sportspaß Rassel- und Beißringset. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich die grauen Kappen am Ende des Hantelspielzeugs ablösen und stellen eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar.

Fisher-Price hat 13 Meldungen erhalten, dass sich die graue Endkappe des Hantelspielzeugs ablöst. Es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Bitte aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen und auf Vollständigkeit hin überprüfen!

Betroffener Artikel

Artikel: Hantelspielzeug im Fisher-Price Sportspaß Rassel- und Beißringset

Marke: fisher-price

Modell: GJD49

Die Modellnummer befindet sich auf der Rückseite des grünen Kettlebell-Spielzeugs, das im Set enthalten ist.

Dieser Rückruf betrifft nur das Kunststoff-Hantelspielzeug, das im Fisher-Price Sportspaß Rassel- und Beißringset verkauft wird. Das Kettlebell-Spielzeug, das Proteinshake-Spielzeug und das Stirnband werden nicht zurückgerufen und können von den Verbrauchern behalten werden.

Verbraucher sollten das zurückgerufene Hantelspielzeug sofort nicht mehr verwenden, es von Kleinkindern fernhalten und sich an Fisher-Price wenden, um eine Rückerstattung zu erhalten. Für Informationen zur Rückgabe und Rückerstattung des Hantelspielzeugs wenden Sie sich bitte per E-Mail an https://consumersupport.mattel.com/mattelsupport/s/create-case oder, falls verfügbar, per Telefon an das Unternehmen: Deutschland: 0800-0007842

Ein Kaufnachweis (Quittung) ist nicht erforderlich, um eine Rückerstattung zu erhalten.

Abbildungen: fisher-price

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller