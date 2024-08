Plastimo informiert über den Rückruf der Aufblasbare Rettungsweste EVO für Kinder welche ab dem 01. Januar 2020 gekauft wurde.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde eine Reihe von Rettungswesten identifiziert, die nicht den Sicherheitsanforderungen der ISO 12402-Normen entsprechen. In seltenen Fällen kann es beim Entfalten der aufblasbaren Blase zum Reißen der Nähte kommen. Dadurch könnte ein Risiko für den Benutzer entstehen.

Betroffene Artikel



Artikel: Aufblasbare Rettungsweste EVO für Kinder

Marke: Plastimo

Artikelnummer: 4519019

Um eine Reparatur so schnell wie möglich durchführen zu können, wenden sie sich per Mail an den nachfolgenden Kontakt von Plastimo: Rappel.gilet.evoJ@plastimo.com (unter Angabe der Lieferadresse, an die die überprüfte bzw. ausgetauschte Weste zurückgeschickt werden soll)

Plastimo Rückruf von 2022 – 2023 Artikel 1: Rettungsweste Pilot 165N Hammar Erwachsene rot

Referenz: 8571488

Artikelnummer: 2986456 Artikel 2: Aufrüstungs-Set Hammar MA1 für Automatik-Rettungsweste Pilot der Marke Plastimo

Referenz: 8290714

Artikelnummer: 1751176 Kaufdatum: zwischen dem 01. Oktober 2019 (bisher 01. September 2021) und einschließlich dem 31. August 2021 (bisher 30. April 2022) Um einen kostenlosen Umtausch oder eine Rückerstattung so schnell wie möglich durchführen zu können, wenden sie sich per Mail an den nachfolgenden Kontakt von Plastimo:

gilets-lifejackets2023@plastimo.com

Quelle: www.produktwarnung.eu



