Rückruf: Privatbrauerei Schweiger ruft SILENCA – Apfelschorle wegen Berstgefahr zurück

Die Privatbrauerei Schweiger informiert über den Rückruf des Artikels „Silenca – Apfelschorle naturtrüb“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.07.25

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Flaschen mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum bersten. Dadurch besteht Verletzungsgefahr.

Die Auslieferung der genannten Ware erfolgte ausschließlich in den Landkreisen: Bad Tölz, Ebersberg, Erding, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Mühldorf am Inn, München, Pfaffenhofen an der Ilm, Rosenheim.

Leider wurde keine Abbildung veröffentlicht und auch nicht mitgeteilt, ob es sich dabei um 0,5l Glasflaschen oder andere handelt. Daher bitte genau auf die angegebenen Daten achten.

Betroffener Artikel

Artikel: Silenca – Apfelschorle naturtrüb

Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.07.25

Das betroffene Getränk wurde nach Unternehmensangaben ausschließlich in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Ebersberg, Erding, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Mühldorf am Inn, München, Pfaffenhofen an der Ilm und Rosenheim ausgeliefert.

Verbraucher sollten betroffene Flaschen nicht schütteln oder großen Erschütterungen aussetzen und in die Verkaufsstellen zurückbringen bzw. vorsichtig zu entsorgen.

Betroffene Produkte werden getauscht!

Vorsicht!

Zum Transport betroffener Flaschen diese vorsichtig in einen Beutel bzw. eine Kühltasche geben oder in eine Decke wickeln um beim Transport Verletzungen zu vermeiden

Quelle: www.produktwarnung.eu



