Rückruf: Fashy ruft SIMA Schwimmhilfe zurück

Die Fashy GmbH Produktion und Vertrieb informiert über den Rückruf des Artikels SIMA Schwimmhilfe. Wie das Unternehmen mitteilt, kann sich die Ventilkappe durch starkes Ziehen lösen und somit zu einem verschluckbaren Kleinteil werden.

In der praktischen Anwendung sehen wir dennoch die Sicherheit der Schwimmhilfe als gegeben, da ein Abziehen der Ventilkappe nur durch einen verhältnismäßig hohen Kraftaufwand möglich ist. Zudem behält die Schwimmhilfe auch ohne Ventilkappe ihre Dichtheit, da es sich um ein Sicherheitsventil handelt. So die Fashy GmbH in einer Veröffentlichung.

Es sind nicht alle Chargen der Schwimmhilfen betroffen

Betroffener Artikel

Artikel: SIMA Schwimmhilfe

Davon betroffen sind die Größen:

00: Für Kleinkinder 12-24 Monate, 11-15kg

0 : Für Kinder 2-6 Jahre, 15-30kg

1 : Für Kinder 6-12 Jahre, 30-60kg

Da nicht alle Chargen der Schwimmhilfen betroffen sind, bittet das Unternehmen, sich mit Rückfragen direkt an das KundenServiceCenter unter der Rufnummer 07150 / 9206-77 oder per Mail unter ksc@fashy.de zu wenden.

Abbildung: Fashy GmbH Produktion und Vertrieb

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller