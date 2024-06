PEPCO Deutschland informiert über den Rückruf des Artikels Halloween Ballons „Glow in dark“ in der 5 Stück Packung und dem EAN-Code 2200159428160. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein erhöhter Gehalt an migrierenden Nitrosaminen festgestellt.

Nitrosamine sind gesundheitsschädlich – von der weiteren Verwendung wird abgeraten.

Betroffener Artikel

Artikel: Halloween Ballons „Glow in dark“

Inhalt: 5 Stück Packung

EAN-Code: 2200159428160

Da keinerlei Informationen bezüglich einer Rückgabe gemacht wurden, empfehlen wir Verbraucher:innen, das Produkt in Ihrem nächsten Pepco Store zurückzugeben und auf Rückerstattung des Kaufpreises zu bestehen.

Kundenservice

E-Mail-Kontakt : kontakt.de@pepco.eu

Abbildung: PEPCO Germany GmbH

Infobox Nitrosamine Im Tierversuch wurde in sämtlichen Spezies eine stark krebserzeugende Wirkung bei 90 % der untersuchten Nitrosamine nachgewiesen. Nitrosamine sind Präkanzerogene, das heißt, sie müssen im Körper aktiviert werden, damit sie ihre schädliche Wirkung entfalten können. Dies erfolgt durch eine Cytochrom-P450-katalysierte Reaktion. In nachfolgenden Reaktionen werden das sehr reaktive Formaldehyd sowie Carboniumionen freigesetzt, die eine stark gentoxische Wirkung haben. Epidemiologische Studien deuten auf eine positive Korrelation zwischen Nitrit- und Nitrosaminaufnahme und Magenkarzinom, sowie zwischen dem Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren und Magen- und Speiseröhrenkrebs hin. Weitere epidemiologische Studien sehen zudem eine Korrelation zwischen dem zunehmenden Einsatz von Nitrat und Nitrit in Landwirtschaft (Düngung) und Nahrungsmittelindustrie (Konservierungsmittel), der dadurch erhöhten Belastung mit Nitrosaminen und der steigenden Zahl von Alzheimer-, Parkinson- und Diabetesfällen. Nitrosamine haben im Tierversuch auch Schäden der Leber und des Erbgutes hervorgerufen. Nitrosodialkylamine (R1, R2 = Alkylrest) werden im Körper zu Alkyldiazohydroxiden metabolisiert, welche die ultimalen Kanzerogene darstellen, also die eigentlich krebserzeugende Wirkung haben. Diese zerfallen unter Stickstoffabgabe zu hochreaktiven Carbeniumionen, welche Addukte mit DNA, RNA und Proteinen bilden können. N-Nitrosodimethylamin beispielsweise methyliert die DNA-Basen Guanin und Adenin. Quelle: wikipedia.de

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller