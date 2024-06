Die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG informiert über einen Rückruf des Produktes „Hähnchengeschnetzeltes in Champignon-Rahmsauce mit Spiralnudeln“ der Handelsmarken K Classic und Chef Select in der 400g Packung welches via Kaufland und Lidl verkauft wurde. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt nicht deklarierter Sesam enthalten ist.

Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Sesam-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren.

Für Personen ohne Sesam-Allergie ist das Produkt weiterhin uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Betroffener Artikel

K Classic Hähnchen-Geschnetzeltes in Champignonrahmsauce mit Spiralnudeln

Inhalt: 400g

GTIN 4063367241253

Mindesthaltbarkeitsdatum 30.07.2024

Verkauft via: Kaufland

Das Produkt kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Artikel: Chef Select Hähnchengeschnetzeltes in Champignon-Rahmsauce mit Spiralnudeln

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 27.07.2024 und 01.08.2024

Verkauft via: Lidl Deutschland

Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für Verbraucheranfragen steht unter der Nummer +49 (0)151/57148318 (Mobilfunk) eine Hotline zur Verfügung oder per E-Mail kundenservice@allgaeu-fresh-foods.de

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

