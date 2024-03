Die Interquell GmbH ruft die Heimtierfuttermittel Happy Dog fit & vital Junior, Happy Dog fit & vital Puppy und Happy Dog Sensible France zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Eigenkontrolle festgestellt, dass bei den o.g. Produkten in einer Probe der gleichen Partiennummer ein positiver Salmonellenbefund in geringer Anzahl nachgewiesen wurde.

Dies kann möglicherweise eine Magen-Darm-Erkrankung auslösen.

Kundinnen und Kunden, die betroffene Produkte zu Hause haben, sollten diese nicht mehr verfüttern.

Betroffener Artikel

Artikel: Happy Dog fit & vital Junior

Inhalt: 4kg

MHD: 28.08.2025

Partiennummer: 250828194484

Happy Dog fit & vital Puppy 4 kg

Partienummer: 250726P004429

MHD 26.07.2025

Happy Dog Sensible France 11 kg

Partienummer: 250803193543

MHD 03.08.2025

Die nachstehenden Packungsgrößen sind nicht betroffen, werden aber vorsorglich ebenfalls zurückgenommen:

Happy Dog fit & vital Puppy 10 kg

Partienummer: 250730191383; MHD 30.07.2025

Happy Dog fit & vital Puppy 18 kg

Partienummer: 2507303224491801; MHD 30.07.2025

Happy Dog Sensible France 4 kg

Partienummer: 250803190648; MHD 03.08.2025

Packungen mit den genannten Partiennummern / MHD können in die jeweiligen Märkte zurückgebracht werden.

Die Partiennummern / MHD ist auf der Verpackung aufgedruckt. Der Kaufpreis für das Produkt wird Ihnen selbstverständlich rückerstattet. Andere Partiennummern / MHD oder andere Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

