CDU-Wirtschaftsrat: Zahnarztbehandlungen sollen aus der GKV gestrichen werden

Ein aktuell öffentlich gewordenes Papier des CDU-Wirtschaftsrats hat eine heftige politische Debatte ausgelöst: Der CDU-nahe Unternehmerverband fordert, Zahnarztbehandlungen künftig nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bezahlen zu lassen, sondern sie zu privatisieren. Dieser Vorschlag steht im Zentrum eines umfassenderen Reformpapiers, das am Wochenende durch Medienberichte bekannt wurde und weitreichende Einschnitte in den Sozialstaat vorsieht.

Kernforderung des Reformpapiers

In dem sechsseitigen Positionspapier mit dem Titel „Agenda für Arbeitnehmer in Deutschland“ schlägt der Wirtschaftsrat vor, den Leistungskatalog der GKV grundlegend zu überprüfen. Demnach sollen Zahnarztbehandlungen nicht länger im Umlageverfahren von den Beitragszahlern getragen werden, da sie sich „generell gut privat absichern“ ließen. Stattdessen sollen Versicherte diese Leistungen selbst bezahlen oder über private Zusatzversicherungen absichern.

Diese Forderung ist Teil einer Reihe von Vorschlägen, die darauf abzielen, Sozialbeiträge zu senken und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu entlasten – etwa durch Steuersenkungen, Begrenzungen beim Arbeitslosengeld, Streichungen von Rentenleistungen und eine stärkere Rolle privater Absicherung.

Politische Reaktionen und Kritik

Die Pläne des Wirtschaftsrats stoßen auf breite Kritik. Vertreter mehrerer Parteien werfen dem Verband vor, mit der Forderung nach dem Ende der GKV-Zahnleistungen das Solidarprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung aufs Spiel zu setzen, andere Kritiker bezeichneten den Vorschlag als „medizinisch falsch“ und „sozial brandgefährlich“.

Auch innerhalb der Union gibt es Widerspruch: Der Arbeitnehmerflügel der CDU (CDA) kritisierte den Vorstoß scharf und warnte vor einer „Schlagseite“ in der Sozialdebatte, die Wählervertrauen gefährden könne, insbesondere in den anstehenden Landtagswahlen. Vom Verband der Ersatzkassen kommt ebenfalls deutliche Ablehnung.

Sozialpolitische Dimension

Zahnbehandlungen gehören zu den regelmäßig genutzten Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Allein in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 gaben die Kassen rund 10,5 Milliarden Euro für zahnärztliche Leistungen aus – ein deutlicher Faktor im Gesundheitssystem, aber nicht die größte Kostenposition.

Die Debatte berührt damit eine Grundfrage der Gesundheitspolitik: Welche medizinischen Leistungen müssen solidarisch finanziert werden und welche können privat getragen werden? Während Befürworter argumentieren, dass private Absicherung Kosten entlaste und die Wettbewerbsfähigkeit stärke, warnen Gegner vor einer Spaltung der Gesundheitsversorgung in Arm und Reich mit langfristigen Folgen für Volksgesundheit und sozialer Sicherheit.

Ausblick

Bisher handelt es sich bei dem Papier des CDU-Wirtschaftsrats um einen Positionsvorschlag, der keine unmittelbare politische Verbindlichkeit besitzt. Ob und wie diese Ideen von der Bundesregierung oder der CDU/CSU-Fraktion aufgenommen werden, ist unklar – vor allem angesichts der scharfen Kritik aus der eigenen Partei und aus der Opposition. Der Vorschlag dürfte aber nicht an politischer Brisanz verlieren und in den kommenden Wochen für intensive Diskussionen sorgen.