Rückruf: E.Coli in Ja! Delikatess-Salami via REWE

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Gustoland GmbH ruft den Wurstartikel Ja! Delikatess-Salami in der 200-g-Packung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2026 und 01.03.2026 zurück. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC), die gesundheitliche Beschwerden verursachen können.

Vom Verzehr des betroffenen Produkts wird dringend abgeraten.

Die Salami wurde über REWE-Märkte in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verkauft.

Betroffener Artikel

Ja! Delikatess-Salami

Inhalt: 200g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.02.26 und 01.03.26

EAN 4337256506304

Das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie auf der Rückseite der Verpackung.

Von dem Rückruf sind nach Unternehmensangaben Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen ausdrücklich nicht betroffen.

Das Produkt kann im jeweiligen Markt in den o.g. Bundesländern zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

Alle Anfragen zu dem Rückruf beantwortet der Kundenservice unter info@gustoland.de

Produktabbildung: Gustoland GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox STEC/VTEC-Bakterien Das Shigatoxin wirkt enterotoxisch und cytotoxisch und zeigt Ähnlichkeiten mit dem von Shigellen gebildeten Toxin. Analog werden VTEC (Verotoxin produzierende E. coli) benannt. Durch EHEC verursachte Darmerkrankungen wurden vornehmlich unter dem Namen enterohämorrhagische Colitis bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Der Erreger ist hoch infektiös: 10 – 100 Individuen sind für eine Erkrankung ausreichend. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen. Als lebensbedrohliche Komplikation kann sich insbesondere bei Kindern unter sechs Jahren, älteren Menschen oder abwehrgeschwächten Personen in fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen im Anschluss an die genannten Darmsymptome ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickeln. Dieses ist hauptsächlich gekennzeichnet durch eine Schädigung der Blutgefäße, der roten Blutkörperchen und der Nieren, was häufig eine Dialyse erforderlich macht. Als weitere Komplikationen können Hirnblutungen, neurologische Störungen und Schädigungen an anderen Organen (Bauchspeicheldrüse, Herz) auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen. Informationen des BfR >

Quelle: www.produktwarnung.eu



