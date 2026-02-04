Rückruf bei Kreyenhop & Kluge: Bacillus cereus in KOREAN STREET Topokki

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Produkts KOREAN STREET Topokki, süß und scharf mit der Artikelnummer 28827 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.04.2027. Nach Angaben des Unternehmens wurden im Rahmen interner Untersuchungen erhöhte Keimzahlen des Bakteriums Bacillus cereus festgestellt.

Bacillus cereus kann Toxine bilden, die beim Menschen zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Je nach Menge und individueller Empfindlichkeit können die Beschwerden unterschiedlich stark ausfallen. Besonders für Kinder, ältere Menschen und gesundheitlich vorbelastete Personen kann ein erhöhtes Risiko bestehen.

Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen – Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Aufgrund der festgestellten Belastung rät das Unternehmen dringend vom Verzehr des betroffenen Produkts ab. Eine Gesundheitsgefahr könne nicht ausgeschlossen werden

Betroffener Artikel

KOREAN STREET Topokki, süß und scharf

Artikelnummer: 28827

Inhalt: Pounchbeutel 163g

EAN-Code: 8805957023964

Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.04.2027

Von dem Rückruf ist ausschließlich das genannte Mindesthaltbarkeitsdatum 15.04.2027 betroffen.

Betroffene Artikel können im Handel zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Kundinnen und Kunden können sich zudem an den Kundenservice von Kreyenhop & Kluge wenden, um weitere Informationen zum Rückruf zu erhalten.

Kundenservice

Verbraucheranfragen an den Kundenservice über die E Mail-Adresse info@kreyenhop.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Bacillus Cereus Bacillus cereus ist ein Lebensmittel vergiftendes Bakterium, das besonders im Reis auftritt. Bacillus cereus-Sporen, die im rohen Reis vorkommen, überleben das Kochen und vermehren sich, wenn der Reis unterhalb von 65 °C warmgehalten oder aufgewärmt wird. Durch Warmhalten oberhalb dieser Temperatur wird die Ausbreitung des Bakteriums verhindert, was sich Reiskocher mit ihrer Warmhaltefunktion zunutze machen. Es kann jedoch auch über Staub- und Erdpartikel in die Nahrung (Gewürze, Trockenpilze, Milch) gelangen. Bacillus cereus bildet bei Keimzahlen von über 100.000/g Lebensmittel zwei für Lebensmittelvergiftungen verantwortliche Toxine, wobei auch Vergiftungsfälle bekannt sind, bei denen die Konzentration deutlich darunter bis herunter zu 6.000/g lag Unterschieden werden zwei verschiedene Toxintypen Erbrechens-Toxin (emetisches Toxin, Cereulid): Die Aufnahme des toxinhaltigen Lebensmittels führt nach 0,5 bis 6 Stunden zu Übelkeit und Erbrechen, seltener zu Bauchkrämpfen und Durchfällen. Das Toxin ist unempfindlich gegenüber Hitze und Säure. Ein Diarrhoe-Toxin verursacht 8 bis 16 Stunden nach Aufnahme des Toxins wässrige Durchfälle, die nach 12 bis 24 Stunden wieder abklingen. Das Toxin ist hitze- und säureempfindlich Bacillus cereus führt in pasteurisierten, nicht fermentierten Milcherzeugnissen zu Bitterkeit und zur Süßgerinnung (Gerinnung durch eiweißabbauende Enzyme und nicht durch Säurebildung). Wegen der in diesem Fall durch diesen Keim mittels Lecithinasewirkung verursachten Geschmacksveränderungen ist die Gefahr einer Intoxikation nicht sehr groß. Quelle: wikipedia.de

