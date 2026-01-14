Rückruf: REHM Ofen-Fleischkäs wegen nicht gekennzeichnetem Allergen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Hans Kupfer & Sohn GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Ofen-Fleischkäs fein der Marke Rehm in der 220g Packung mit der Chargennummer 2552100802 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.04.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen interner Kontrollen festgestellt, dass in einigen Packungen der Charge versehentlich ein Fleischkäse mit Käsebestandteilen verpackt wurde. Dadurch findet sich auf der Verpackung kein Hinweis auf des kennzeichnungspflichtige Allergen Käse

Allergiker:innen wird dringend vom Verzehr abgeraten!

Die Produkte wurden nach Unternehmensangaben in Filialen von Rewe Süd-West in Baden-Württemberg und von Kaufland in Bayern und Baden-Württemberg verkauft.

Betroffener Artikel

Ofen-Fleischkäs fein

Marke: Rehm

Inhalt: 220g Packung

Chargennummer: 2552100802

Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.04.2026

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können es im Handel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Alle anderen Artikel von Kupfer und der Marke Rehm sowie Ofen-Fleischkäse mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Kundenservice

Verbraucher können sich an Kupfer unter der Telefonnummer 09872/804-0 wenden.

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller