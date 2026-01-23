Rückruf: Mängel – Temu ruft mehrere Plüschfiguren zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Onlinehändler Temu informiert über den Rückruf mehrerer Spielzeug Plüschfiguren. Nach Angaben des Unternehmens besteht eine chemische Gefahr durch Chrom VI, eine gesundheitsschädliche Substanz. Zusätzlich wurde eine Erstickungs- und Gesundheitsgefahr festgestellt, da der Füllstoff bei einem der der Plüschtiere zugänglich sein kann.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht weiter zu verwenden und die Hinweise des Händlers zum Rückruf zu beachten.

Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!

Betroffener Artikel

Moana Filmthema – Plüsch-Hühnerfigur

Marke des Produkts: DISNEY

Name des Verkäufers: ZPPMall

Produkt-ID: 601103044348341

Identifikationsnummer: 89406906361 (auf dem Paket)

Grund: Chrom VI im Textiletikett mit CE-Kennzeichnung

Kundeninformation >

Beagle-Hund Plüschtier – 26 cm/10,2 Zoll

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: Yuddo

Produkt-ID: 601100225750471

Identifikationsnummer: 7525439427 (auf dem Paket)

Grund: Chrom VI im Textiletikett mit CE-Kennzeichnung

Kundeninformation >



Plüschfigur mit großen Augen und schwarzen Hasenohren

Marke des Produkts: unbekannt

Name des Verkäufers: HENGSHI

Produkt-ID: 601100561895230

Identifikationsnummer: 82699803292 (auf dem Paket)

Grund: Nähte des Produkts sind fehlerhaft, wodurch die faserige Füllung zugänglich wird – Gefahr des Verschluckens, Erstickungsgefahr

Kundeninformation >

Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller