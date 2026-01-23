Rückruf: Mängel – Temu ruft mehrere Plüschfiguren zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Onlinehändler Temu informiert über den Rückruf mehrerer Spielzeug Plüschfiguren. Nach Angaben des Unternehmens besteht eine chemische Gefahr durch Chrom VI, eine gesundheitsschädliche Substanz. Zusätzlich wurde eine Erstickungs- und Gesundheitsgefahr festgestellt, da der Füllstoff bei einem der der Plüschtiere zugänglich sein kann.
Verbraucherinnen und Verbraucher werden aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht weiter zu verwenden und die Hinweise des Händlers zum Rückruf zu beachten.
Es wird von der weiteren Verwendung abgeraten!
Betroffener Artikel
Moana Filmthema – Plüsch-Hühnerfigur
Marke des Produkts: DISNEY
Name des Verkäufers: ZPPMall
Produkt-ID: 601103044348341
Identifikationsnummer: 89406906361 (auf dem Paket)
Grund: Chrom VI im Textiletikett mit CE-Kennzeichnung
Beagle-Hund Plüschtier – 26 cm/10,2 Zoll
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: Yuddo
Produkt-ID: 601100225750471
Identifikationsnummer: 7525439427 (auf dem Paket)
Grund: Chrom VI im Textiletikett mit CE-Kennzeichnung
Plüschfigur mit großen Augen und schwarzen Hasenohren
Marke des Produkts: unbekannt
Name des Verkäufers: HENGSHI
Produkt-ID: 601100561895230
Identifikationsnummer: 82699803292 (auf dem Paket)
Grund: Nähte des Produkts sind fehlerhaft, wodurch die faserige Füllung zugänglich wird – Gefahr des Verschluckens, Erstickungsgefahr
Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf
Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen der Verkäufer eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.
Kundenservice
Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller