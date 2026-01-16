Rückruf: Folienteile in Veganen Dino Nuggets via REWE und Penny
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Hersteller Anhaltinische Geflügelspezialtäten GmbH informiert über den Rückruf der Tiefkühlartikel REWE Beste Wahl Vegane Dino Nuggets und Food For Future Vegane Dino Nuggets von Penny. Betroffen ist nach Unternehmensangaben jeweils die 250g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 16.04.2027. Auslöser für den Rückruf sind dem Unternehmen zufolge blaue weiche Folienteile die sich im Produkt befinden können.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
REWE Beste Wahl Vegane Dino Nuggets
Inhalt: 250g Packung
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 16.04.2027
Charge: L5 1610 1L5 335
GTIN: 4337256675000
Food For Future Vegane Dino Nuggets, tiefgefroren
Inhalt: 250g Packung
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 16.04.2027
Charge L5 1610 1 L5 337
GTIN: 21913969
Das MHD befindet sich auf der Seitenfläche der Verpackung.
Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, werden gebeten das Produkt nicht zu verzehren und können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.
Kundenservice
Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der Rufnummer 04442 / 807262 von Montag bis Donnerstag, 08:30 bis 17:00 Uhr und Freitag 08:30 bis 15:30 Uhr oder per Mail an labor@lohmann-service.de
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT verzehren und dem Handel zurückbringen
