Rückruf: Tiefgekühlte Bratwurst von Monolith
Die Monolith Frost GmbH informiert über den Rückruf des Tiefkühlartikels Bratwurst (Rind und Schwein), dick in der 1000g Packung und dem MHD 19.01.2026. Wie das Unternehmen sparsam mitteilt, besteht Gesundheitsgefahr aufgrund einer erhöhten Keimbelastung. Welcher Art der Keim ist, wird leider nicht mitgeteilt.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
Bratwurst (Rind und Schwein), dick
Inmhalt: 1000g, tiefgefroren
MHD: 19.01.2026
Betroffene Packungen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Quelle: www.produktwarnung.eu
