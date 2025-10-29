CleanKids-Magazin

Rückruf: Tiefgekühlte Bratwurst von Monolith

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Monolith Frost GmbH informiert über den Rückruf des Tiefkühlartikels Bratwurst (Rind und Schwein), dick in der 1000g Packung und dem MHD 19.01.2026. Wie das Unternehmen sparsam mitteilt, besteht Gesundheitsgefahr aufgrund einer erhöhten Keimbelastung. Welcher Art der Keim ist, wird leider nicht mitgeteilt.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Rückruf des Tiefkühlartikels Bratwurst (Rind und Schwein)

Bratwurst (Rind und Schwein), dick
Inmhalt: 1000g, tiefgefroren
MHD: 19.01.2026

Betroffene Packungen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundeninformation >

 

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 

 


