Rückruf: Verbotener Inhaltsstoff in Slinmy Kräutertee

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Go Asia GmbH ruft verschiedene Chargen des Kräutertee Slinmy in der 40g Packung zurück, nachdem der verbotene Stoff Danthron in dem Tee nachgewiesen wurde.

Danthron kann genotoxisch wirken und steht im Verdacht, krebserregend zu sein und wurde in vielen Ländern in Arzneimitteln und Lebensmitteln verboten.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Der Tee war vermutlich auch über andere Handelswege sowie online erhältlich

Betroffener Artikel

Kräutertee Slinmy

Inhalt 20x2g

Chargennummern: 2025354785, 2025397402, LM00016067

Die betroffenen Packungen können in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Danthron 1,8-Dihydroxyanthrachinon, auch unter dem Namen Chrysazin oder Danthron bekannt, ist eine organische Verbindung aus der Stoffgruppe der Anthrachinone (genauer der Dihydroxyanthrachinone). Die Derivate und Glycoside, welche in den Aloearten vorkommen, haben eine abführende Wirkung und werden deswegen als Abführmittel verwendet. In manchen fertig verkäuflichen Kräuterteemischungen ist der Stoff enthalten, was wegen seiner krebserregenden Wirkung Anlass für Rückrufaktionen sein kann. Chrysazin wird in einigen Ländern als krebserregend eingestuft. Untersuchungen ergaben sowohl Hinweise auf eine DNA-schädigende Wirkungen in Bakterien- und Zellkulturmodellen als auch auf eine kanzerogene Wirkung in Nagerstudien.

