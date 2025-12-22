Rückruf: Erneut Salmonellen in Hundesnacks via Kaufland

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Hersteller DOG’S NATURE GmbH ruft erneut Kausnacks für Hunde zurück. Betroffen sind die über Kaufland vertriebenen Snacks K Classic Hühnerhälse, Naturkauprodukt für Hunde und K Carinura Naturals Rinderkopfhaut Sticks für Hunde. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Chargen Salmonellen nachgewiesen.

Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!

Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich.

Ebenso sind Hundehalter:innen durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet

Betroffener Artikel

Kaufland

K Classic Hühnerhälse, Naturkauprodukt für Hunde

Inhalt: 200g

GTIN 4063367568442

mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern:

08/2027 0-224-25H

09/2027 0-261-25H

10/2027 0-294-25H

K Carinura Naturals Rinderkopfhaut Sticks für Hunde

Inhalt: 250g

GTIN 4063367567896

mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern:

08/2027 0-224-25K und 0-226-25K

09/2027 0-248-25K

12/2027 0-335-25K

Hersteller DOG’S NATURE GmbH

Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.

Kundenservice

Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com

Kaufland Hotline unter der Nummer 0800 1528352

Produktabbildung: DOG’S NATURE GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher sollten in diesem Fall einen Tierarzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei immungeschwächten und älteren Tieren verstärkt auftreten.



