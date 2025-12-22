Rückruf: Erneut Salmonellen in Hundesnacks via Kaufland
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Hersteller DOG’S NATURE GmbH ruft erneut Kausnacks für Hunde zurück. Betroffen sind die über Kaufland vertriebenen Snacks K Classic Hühnerhälse, Naturkauprodukt für Hunde und K Carinura Naturals Rinderkopfhaut Sticks für Hunde. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Chargen Salmonellen nachgewiesen.
Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!
Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich.
Ebenso sind Hundehalter:innen durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet
Betroffener Artikel
Kaufland
K Classic Hühnerhälse, Naturkauprodukt für Hunde
Inhalt: 200g
GTIN 4063367568442
mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern:
08/2027 0-224-25H
09/2027 0-261-25H
10/2027 0-294-25H
K Carinura Naturals Rinderkopfhaut Sticks für Hunde
Inhalt: 250g
GTIN 4063367567896
mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern:
08/2027 0-224-25K und 0-226-25K
09/2027 0-248-25K
12/2027 0-335-25K
Hersteller DOG’S NATURE GmbH
Kundeninformation > Weitere aktuelle Rückrufe von Tierfutter >
Betroffene Produkte können Sie gegen Erstattung des Kaufpreises in Ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Ein Kassenbon ist für die Rückgabe nicht erforderlich.
Kundenservice
Fragen beantwortet der Kundenservice unter info@dogsnature.com
Kaufland Hotline unter der Nummer 0800 1528352
Produktabbildung: DOG’S NATURE GmbH
Infobox Salmonellen
ACHTUNG!
Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf
Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher sollten in diesem Fall einen Tierarzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei immungeschwächten und älteren Tieren verstärkt auftreten.
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller