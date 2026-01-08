Rückruf: Salmonellen in Happy Dog Hundesnacks

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Interquell GmbH informierte am 21.November 2025 über den Rückruf von Happy Dog Premium Rinderkopfhaut Hundesnacks des Herstellers Dog’s Nature GmbH. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den betreffenden Chargen eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt, genaueres wird leider nicht mitgeteilt, für Hundehalter:innen sehr unbefriedigend.

Betroffene Artikel sollten keinesfalls verfüttert werden!

Die Stiftung Warentest wird da genauer, bei einem Test wurden Salmonellen nachgewiesen. Der Hersteller Dog’s Nature GmbH hatte im November und Dezember 2025 mehrere Rückrufe von Hundesnacks aufgrund von Salmonellen veranlasst.

Hunde weisen in der Regel gegenüber Salmonellen eine natürliche Robustheit auf. Dennoch können in bestimmten Fällen Symptome wie Durchfall, Fieber oder Erbrechen auftreten. In seltenen Fällen sind schwerwiegendere Krankheitsverläufe möglich.

Hundehalter:innen sind durch mögliche Kreuzkontamination gefährdet !

Betroffener Artikel

Happy Dog Rinderkopfhaut

Mindesthaltbarkeit: 03.2027

Betroffene Gebindegrößen: 250g

Artikelnr.: 60890

Partienummer: 006425 K

EAN Code: 4001967142556

Hersteller: Dog’s Nature GmbH, Deutschland

Noch vorhandene Ware kann zurückgeschickt werden. Der Kaufpreis wird erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons. Wenden Sie sich hierfür an den untenstehenden Kundenservice

Kundenservice

Fragen beantwortet der Kundenservice unter service@happydog.de oder per Telefon unter +4982349622418

Produktabbildung: Interquell GmbH

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verfüttern der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Tierarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher sollten in diesem Fall einen Tierarzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei immungeschwächten und älteren Tieren verstärkt auftreten.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller