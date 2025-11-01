Rückruf: Fremdkörper in ThirsTea Teegetränken möglich

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die United Soft Drinks BV informiert über den Rückruf der ThirsTea Teegetränke in den Geschmacksrichtungen Mango, Wassermelone und Kokos-Heidelbeer und den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 31.08.2026 bis einschließlich 31.10.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, können kleine, weiche, weißliche Plastikfremdkörper mit einer Größe von etwa 0,7 cm in vereinzelten Verpackungen vorhanden sein.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Betroffene Artikel

ThirsTea Teegetränk

Geschmacksrichtungen: Mango, Wassermelone, Kokos-Heidelbeer

Inhalt: 0,75l

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.08.2026 bis einschließlich 31.10.2026

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen.

Kund:innen können die Produkte im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter: info@usd.nl

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

