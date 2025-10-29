Rückruf: Fremdkörper in Lotus Lütticher Waffeln

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die LOTUS BAKERIES informiert über den Rückruf der Artikel LOTUS Lütticher Waffeln mit Zuckerstücken und LOTUS Lütticher Waffeln mit Schokolade mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.12.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde von einem Rohstofflieferanten gemeldet, dass die Möglichkeit besteht, dass sich blaue Kunststoffteile im Produkt befinden, die von Maschinen des Lieferanten stammen.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Die betroffenen Waffeln wurden über Globus Märkte verkauft

Betroffener Artikel

LOTUS Lütticher Waffeln mit Zuckerstücken

EAN Verkaufseinheit: 5410126002003

Batch 171225G

MHD 17.12.2025

Verkaufsstätte: Globus

LOTUS Lütticher Waffeln mit Schokolade

EAN Verkaufseinheit: 5410126682359

Batch 171225G

MHD 17.12.2025

Verkaufsstätte: Globus

Sie können bereits gekaufte Ware in Ihrer Globus Filiale abgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Kundenservice

Für Rückfragen steht der Kundenservice zur Verfügung. Sie erreichen diesen per E-Mail via info@lotusbakeries.de oder postalisch via: Lotus Bakeries GmbH Roßstraße 92 40476 Düsseldorf

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

