Rückruf: Fremdkörper in Lotus Lütticher Waffeln
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die LOTUS BAKERIES informiert über den Rückruf der Artikel LOTUS Lütticher Waffeln mit Zuckerstücken und LOTUS Lütticher Waffeln mit Schokolade mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.12.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde von einem Rohstofflieferanten gemeldet, dass die Möglichkeit besteht, dass sich blaue Kunststoffteile im Produkt befinden, die von Maschinen des Lieferanten stammen.
Vom Verzehr wird abgeraten!
Die betroffenen Waffeln wurden über Globus Märkte verkauft
Betroffener Artikel
LOTUS Lütticher Waffeln mit Zuckerstücken
EAN Verkaufseinheit: 5410126002003
Batch 171225G
MHD 17.12.2025
Verkaufsstätte: Globus
LOTUS Lütticher Waffeln mit Schokolade
EAN Verkaufseinheit: 5410126682359
Batch 171225G
MHD 17.12.2025
Verkaufsstätte: Globus
Sie können bereits gekaufte Ware in Ihrer Globus Filiale abgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.
Kundenservice
Für Rückfragen steht der Kundenservice zur Verfügung. Sie erreichen diesen per E-Mail via info@lotusbakeries.de oder postalisch via: Lotus Bakeries GmbH Roßstraße 92 40476 Düsseldorf
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
