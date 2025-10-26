Rückruf: Fremdkörper in Glow25 Kollagen plus
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Glow25 ruft etliche Chargen des Artikels Glow25 Kollagen plus zurück. Einer Veröffentlichung zufolge besteht Gesundheitsgefahr durch Plastikteile.
Glow25 teilt mit: „Hintergrund war, dass in sehr wenigen Packungen kleine Teile eines Messlöffels entdeckt wurden.“ Weitere Fragen wie nach einer Endkunden- oder Presseinformation wurden nicht beantwortet.
Von der weiteren Einnahme betroffener Chargen wird abgeraten!
Es ist davon auszugehen, dass auch andere Verkaufswege betroffen sind.
Betroffener Artikel
Kollagen plus
Marke: Glow25
Inhalt: 450g Packung
GTIN 4262354840114
Verkaufszeitraum: 13.02.25 – 23.10.2025
|MHD
|Charge
|10.10.2026
|215849
|18.10.2026
|215896
|24.10.2026
|215963
|06.11.2026
|216061
|19.11.2026
|216060
|06.12.2026
|216057
|12.12.2026
|216711, 216712, 216713
|30.12.2026
|216710
|12.01.2027
|216059, 216699, 216700, 216701, 216702, 216703, 216704, 216705, 216706,
216707, 216708
|24.01.2027
|250263, 250264, 250265
|28.01.2027
|250350
|13.02.2027
|250159
|28.02.2027
|250349
|14.03.2027
|216342, 216343
|24.03.2027
|250261, 250262
Diese Angabe finden Sie unten auf der Rückseite der Beutel. Weitere Glow25 Produkte sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.
Betroffenen Kund:innen empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.
Kundenservice
Glow25 – Tel.: +493031193679 – E-Mail: hello@glow25.de
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller