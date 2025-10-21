Rückruf: Käsehersteller ruft CHAVIGNOL Rohmilchkäse zurück

Shigatoxinbildende Escherichia coli (STEC) können innerhalb einer Woche nach dem Verzehr kontaminierter Produkte Durchfall – manchmal blutig –, Bauchschmerzen und Erbrechen verursachen, mit oder ohne Fieber. In 5 bis 8 % der Fälle können diese Symptome zu schweren Nierenkomplikationen führen, insbesondere bei Kindern.

Personen, die die oben genannten Produkte verzehrt haben und solche Symptome zeigen, werden dringend gebeten, umgehend ihren behandelnden Arzt aufzusuchen und dabei den Verzehr dieser Produkte sowie Ort und Datum des Kaufs anzugeben.

Treten innerhalb von 15 Tagen nach dem Verzehr der betroffenen Produkte keine Symptome auf, besteht kein Anlass zur Sorge oder zu einem Arztbesuch.

Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

