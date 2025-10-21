Rückruf: Käsehersteller ruft CHAVIGNOL Rohmilchkäse zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Käsehersteller Etablissements Dubois-Boulay informiert über den Rückruf des Rohmilchkäse CHAVIGNOL AOP DUBOIS BOULAY mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 31/10/2025 und 15/12/2025. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von E.coli STEC O103 Krankheitserregern.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
CHAVIGNOL AOP DUBOIS BOULAY
Mindesthaltbarkeitsdatum: 31/10/2025 und 15/12/2025
Chargennummer / Los-Kennzeichnung: PONT0509
Identitätskennzeichen: FR 18.241.051 CE
Hersteller / Inverkehrbringer: ETABLISSEMENTS DUBOIS-BOULAY
Da keine Angaben zur Rückgabe gemacht wurden, sondern nur die Vernichtung geraten wurde, empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.
Infobox STEC/VTEC-Bakterien
Shigatoxinbildende Escherichia coli (STEC) können innerhalb einer Woche nach dem Verzehr kontaminierter Produkte Durchfall – manchmal blutig –, Bauchschmerzen und Erbrechen verursachen, mit oder ohne Fieber. In 5 bis 8 % der Fälle können diese Symptome zu schweren Nierenkomplikationen führen, insbesondere bei Kindern.
Personen, die die oben genannten Produkte verzehrt haben und solche Symptome zeigen, werden dringend gebeten, umgehend ihren behandelnden Arzt aufzusuchen und dabei den Verzehr dieser Produkte sowie Ort und Datum des Kaufs anzugeben.
Treten innerhalb von 15 Tagen nach dem Verzehr der betroffenen Produkte keine Symptome auf, besteht kein Anlass zur Sorge oder zu einem Arztbesuch.
Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller