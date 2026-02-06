Naturcamping an der Ostsee – Urlaub zwischen Meer, Dünen und Wäldern

Wer Ruhe, frische Seeluft und naturnahes Reisen sucht, findet beim Naturcamping an der Ostsee ideale Bedingungen. Zwischen feinen Sandstränden, Steilküsten, Boddenlandschaften und Küstenwäldern bieten zahlreiche Campingplätze ein intensives Naturerlebnis – fernab vom Massentourismus. Ob im Zelt, Camper oder Tiny House – hier erleben Urlauber die Küste ursprünglich, entschleunigt und intensiv. Wer Abstand vom Alltag sucht und die Natur bewusst genießen möchte, findet an der Ostsee den perfekten Ort dafür.

Strandnahe Ziele sind bei Mobilheim-Urlauben besonders gefragt

(djd). Camping zählt seit Jahren zu den beliebtesten Reiseformen der Deutschen: Es erlaubt Urlaub im eigenen Rhythmus, ist naturnah und zugleich komfortabel. „Dass die Zahl von deutlich über 43 Millionen Camping-Übernachtungen in Deutschland bereits im Oktober 2025 übertroffen wurde, ist ein beeindruckendes Signal für die Vitalität unserer Branche“, kommentiert Prof. Dr. Frank Schaal, Geschäftsführer des Branchenverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD). Besonders gefragt sind laut BVCD Reiseziele in Strandnähe, die Naturerlebnis und Erholung miteinander verbinden.

Moderne Plätze mit vielen Angeboten

Campingplätze bieten heute eine Infrastruktur mit neuesten Standards. Großzügige Stellflächen, moderne Sanitäranlagen, WLAN und Freizeitangebote für unterschiedliche Altersgruppen gehören dazu. Gleichzeitig bleibt das unmittelbare Naturerlebnis ein zentraler Bestandteil: Übernachten im Grünen, kurze Wege ins Freie und an die Ostsee, dazu ein Tagesablauf, der sich weniger an Uhrzeiten als an Lust und Laune orientiert. Ein Beispiel dafür ist das Ostseecamp Rostocker Heide in Graal-Müritz in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Platz mit Geschichte an der Ostsee

Die Wurzeln dieses Platzes reichen bis ins Jahr 1921 zurück, als Mitglieder des Deutschen Wander- und Bergsteigerverbandes mit dem Haus „Uhlenflucht“ und einem Zeltplatz den Grundstein für frühen Naturtourismus legten. Nach der Übernahme durch die Familie Behrens im Jahr 1998 wurde der Campinggrund behutsam modernisiert und weiterentwickelt. Heute umfasst das Gelände 24 Hektar mit rund 800 naturbelassenen Stellplätzen im lichten Buchenwald, nur durch eine Düne vom feinsandigen Ostseestrand getrennt. Mehrere moderne Sanitäranlagen, ein Badehaus mit Sauna, das Restaurant Nordlicht mit regionaler Küche, ein Eiscafé und ein Shop für frische Brötchen machen den Aufenthalt angenehm. Der große Piraten-Indoor-Spielplatz, ein Adventure-Golfplatz für Kids und Ferienangebote erfreuen nicht nur Familien.

Beim Wassersport-Angebot von Lonosurf, direkt am Strand des Ostseecamps, kommen Wassersportler auf ihre Kosten, und abends kann man den Sonnenuntergang bei einem Drink an der Beachbar genießen. Die Kombination aus naturnaher Lage, gewachsener Tradition und moderner Qualität wurde mehrfach ausgezeichnet: 2024 zählte die „Rostocker Heide“ laut PinCamp, dem Onlineportal des ADAC, zu den drei gefragtesten Campingplätzen Deutschlands und erreichte europaweit Platz neun im Ranking.

Quelle: Tourismus- und Kur GmbH, Graal-Müritz