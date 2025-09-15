Rückuf: Chrom VI in blauen BioLife Pantoletten mit Fußballmotiv

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Oskar Bold KG Nachfolger informiert über den Rückruf von Pantoletten der Marke BioLife in blau mit Fußballmotiv. Betroffen sind alle Größen der Schuhe, die vom 1.Januar – 31.Dezember 2023 verkauft wurden. Wie mitgeteilt wird, wurde bei einer Untersuchung in der Lederdecksohle des Produktes ein erhöhter Chrom VI Wert festgestellt. Chrom VI ist ein Kontaktallergen, das zu Hautreaktionen führen kann.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel



Pantoletten, blau mit Fußballmotiv

Marke: BioLife

Artikel- Nr. 003.564

Größen: alle Größen betroffen, die vom 1.Januar – 31.Dezember 2023 verkauft wurden

Hersteller / Inverkehrbringer: Fa. Oskar Bold KG Nachfolger

Die Schuhe können gegen Vorlage des Kassenbelegs beim Einzelhändler, bei dem die Schuhe erworben wurden, zurückgeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Chrom VI Gemessen an der Häufigkeit des Auftretens von Sensibilisierungen zählt Chrom (VI) zu den wichtigsten Allergenen. Seine Allergie auslösende Wirkung bei Kontakt mit der Haut ist seit langem bekannt. Für die Betroffenen hilft dann nur, jeden Kontakt mit dem Allergie auslösenden Stoff zu vermeiden. Allerdings ist dies ist nicht immer möglich, da Verbraucher Chrom (VI)-Rückstände nicht erkennen können. Chrom (VI) ist in vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs enthalten: in Farbmitteln für Textilien, Farben und Lacken, Holzschutzmitteln und Lederwaren. Letztere stellen eine der wesentlichen Ursachen für die Sensibilisierung gegenüber Chrom (VI) und der Erkrankung an allergischen Hautekzemen dar. Verbraucher können vor allem durch das Tragen von Lederbändern für Armbanduhren, das Barfußtragen von Lederschuhen oder über Lederhandschuhe mit Chrom (VI) in Kontakt kommen



