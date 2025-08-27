Rückruf: Gefahren drohen – Hisense ruft bestimmte Wäschetrockner zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Hisense informiert über den Rückruf von verschiedenen Wäschetrocknern. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein Sicherheitsrisiko bei bestimmten Hisense Wäschetrocknern festgestellt, wodurch es zu einer Überhitzung sowie anderweitigen Gefahren kommen kann.

Betroffene Wäschetrockner sollten ab sofort nicht mehr benutzt werden.

Betroffener Artikel

Wäschetrockner

Marke: Hisense

Modelle: DH5S102BB – DH5S102BB/PL – DH5S102BW – DH5S102BW/PL – DH5S102BW/UA – DH5S902BW

Betroffener Produktionszeitraum: November 2024 bis März 2025

Die Modellnummer finden sie hier:

Die betroffenen Chargennummern

Wäschetrockner, die einen grünen Punkt aufweisen (siehe Abbildung), sind bereits vor Auslieferung geprüft worden und nicht betroffen!

Bitte überprüfen sie ihr Gerät auf eine mögliche Betroffenheit.

Sollte ihr Wäschetrockner betroffen sein, bitte umgehend den Kundenservice kontaktieren

Kundenservice

Der Kundenservice ist unter der Rufnummer: 089-200063251 oder via Email unter productrecall.de@hisense.com zu erreichen

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

