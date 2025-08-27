Rückruf: Gefahren drohen – Hisense ruft bestimmte Wäschetrockner zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Hisense informiert über den Rückruf von verschiedenen Wäschetrocknern. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein Sicherheitsrisiko bei bestimmten Hisense Wäschetrocknern festgestellt, wodurch es zu einer Überhitzung sowie anderweitigen Gefahren kommen kann.
Betroffene Wäschetrockner sollten ab sofort nicht mehr benutzt werden.
Betroffener Artikel
Wäschetrockner
Marke: Hisense
Modelle: DH5S102BB – DH5S102BB/PL – DH5S102BW – DH5S102BW/PL – DH5S102BW/UA – DH5S902BW
Betroffener Produktionszeitraum: November 2024 bis März 2025
Die Modellnummer finden sie hier:
Die betroffenen Chargennummern
Wäschetrockner, die einen grünen Punkt aufweisen (siehe Abbildung), sind bereits vor Auslieferung geprüft worden und nicht betroffen!
Bitte überprüfen sie ihr Gerät auf eine mögliche Betroffenheit.
Sollte ihr Wäschetrockner betroffen sein, bitte umgehend den Kundenservice kontaktieren
Kundenservice
Der Kundenservice ist unter der Rufnummer: 089-200063251 oder via Email unter productrecall.de@hisense.com zu erreichen
