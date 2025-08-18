Warum entstehen gelbe Flecken auf weißer Kleidung?

Endlich schön warm draußen, aber der Blick in den Kleiderschrank offenbart ein Desaster. Das Lieblingsshirt hat gelbe Verfärbungen. Was nun? Gelbe Flecken auf Weißwäsche haben verschiedene Ursachen. Zum einen können Schweiß oder Deo-Rückstände für Vergilbungen sorgen. Das Aluminium in Deodorants reagiert mit dem Schweiß und kann unschöne Verfärbungen verursachen. Gleiches gilt für Sonnenmilch oder Sonnencreme, denn viele Sonnencremes enthalten UV-Filter, die bei Kontakt mit Stoffen gelbliche Rückstände hinterlassen können. Aber auch Waschmittelreste können sich in den Fasern ablagern und vergilben.

Mit ein paar Tricks lassen sich viele Textilien wieder aufhellen:

Hausmittel:

Backpulver oder Natron ins Waschmittelfach geben – wirkt wie ein sanfter Aufheller.

Zitronensaft im Spülgang frischt die Fasern auf und neutralisiert Gerüche.

Essigessenz löst Rückstände und macht die Wäsche weicher.

Spezielle Produkte:

Im Handel gibt es Waschzusätze und extra Wäsche-Weiß, die schonend aufhellen. Wichtig: Dosierung beachten, um die Fasern nicht zu schädigen.

Sonne nutzen:

Weiße Kleidung nach dem Waschen an der frischen Luft trocknen lassen – UV-Strahlen haben eine natürliche Bleichwirkung.

Vorbeugung:

Regelmäßig waschen, Überdosierung von Waschmittel vermeiden und Kleidung richtig lagern, damit sich keine Vergilbungen bilden. So bleibt Weißes länger strahlend – und die Lieblingsbluse oder das Shirt sehen wieder fast wie neu aus.