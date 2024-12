Wie Kinder Armut und soziale Ungleichheit erleben – Film „Einfach ungerecht“ und Doku aus der Reihe „stark!“ am 12. Januar 2025 bei KiKA

Das Coming-of-Age-Drama „Einfach ungerecht“ (ZDF) beleuchtet das Thema soziale Ungerechtigkeit und die Kraft der Freundschaft, die über finanzielle Unterschiede hinweg verbindet. KiKA zeigt die Filmpremiere am 12. Januar 2025 um 20:00 Uhr. Direkt im Anschluss gibt die Doku „stark! Hector – Bessere Zukunft für meine Familie“ (ZDF) einen sehr persönlichen Einblick in das Leben einer Familie, deren Alltag von Geldnot geprägt ist. Beide Angebote sind bereits ab 10. Januar 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

„Einfach ungerecht“ (ZDF) um 20:00 Uhr

Zum Inhalt: Luca (Baselius Göze) lebt in finanziell angespannten Verhältnissen. Der 13-Jährige übernimmt viele Aufgaben im Haushalt und kümmert sich um seine Schwester (Livia Cocco). In seiner Schule verheimlicht er aus Scham seine Situation, hat keine Freunde und bleibt oft außen vor. Als Erik (Frederik Leonidas Stein), ein neuer und beliebter Schüler, in seine Klasse kommt, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihnen. Doch eine bevorstehende Klassenfahrt, die Lucas Familie sich nicht leisten kann, bringt ihn in eine verzweifelte Lage, in der er im Affekt sogar einen Diebstahl begeht.

„Der Film `Einfach ungerecht´ zeigt einige Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf Kinder und Familien. Er macht deutlich, dass Armut für Kinder oft mit Scham besetzt ist und Ausgrenzung bedeutet, obwohl sie nichts für ihre Lebensumstände können. Betroffene verschweigen ihre finanzielle Notlage häufig, um nicht stigmatisiert zu werden. So steht Luca stellvertretend für Kinder, die trotz knapper Mittel, Verantwortung übernehmen müssen und gleichzeitig darum kämpfen, dazuzugehören“, so Carmen Daut und Jens Ripke-Desaules aus der verantwortlichen ZDF-Redaktion.

„Einfach ungerecht“ ist eine Produktion von Studio Zentral für das ZDF. Die Redaktion liegt bei Carmen Daut und Jens Ripke-Desaules.

stark! Hector – Bessere Zukunft für meine Familie“ (ZDF) um 20:40 Uhr

„Ich habe noch nie einen Freund nach Hause eingeladen, weil ich mich schäme“, sagt Hector. Der 13-Jährige lebt mit seiner Mutter und vier Geschwistern in einer kleinen Dreizimmerwohnung in Duisburg, für mehr reicht das Geld nicht. 2016 kam die Familie aus Nigeria nach Deutschland. Hector hilft seiner Mutter beim Übersetzen, bemüht sich in der Schule, wird Messdiener und findet einen Fußballverein. Dort lernt er Freund Julien kennen und traut sich schließlich doch – ihn einzuladen.

Die „stark!“-Reportage begleitet Hector mehr als ein Jahr und bietet einen außergewöhnlichen Einblick in das Leben eines Jugendlichen, der viel Verantwortung für die Familie übernimmt und sich in Deutschland integrieren will. Die Redaktion liegt bei Carina Schulz vom ZDF

