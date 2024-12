Unter Bäumen – Adventszeit in den Naturparken

Die Adventszeit ist oft von Trubel und Menschenmassen geprägt: Die Einkaufsstraßen werden voller und die Weihnachtsmärkte in den Städten lauter, doch eigentlich sehnen wir uns nach Ruhe und Geborgenheit. Die finden wir in der Natur. Hier können wir uns in der winterlichen Stille auf das besinnliche Fest vorbereiten.

Die besinnliche Zeit lässt sich nirgends besser verbringen als in der ruhigen, winterlichen Umgebung der Naturparke.

Die ersten Türchen des Adventskalenders sind geöffnet und die Vorfreude auf Weihnachten wird immer größer. Das bringt aber nicht nur Glühwein und leckeres Zimtgebäck, sondern oft auch Weihnachtsstress mit sich. Die Naturparke bieten besinnliche Alternativen.

Weihnachtsmarkt im Wald

Wer auf Weihnachtsmärkte nicht verzichten, aber den Massen entgehen möchte, sollte die Waldweihnacht im Naturpark Dahme-Heideseen besuchen. Auf dem kulinarischen Weihnachtsmarkt im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal kommt die festliche Stimmung ebenfalls nicht zu kurz. Der historische Innenhof des Katzensprung-Leuchtturms Hof Sickenberg lädt mit Bio-Gebäck, Glühwein und Punsch zum Genießen ein.

Die Vorfreude aufrechterhalten – Veranstaltungen für Kinder

Sobald der erste Dezember anbricht, freuen sich Kinder schon auf Heiligabend. Im Naturpark Neckartal-Odenwald wird den Kindern die Wartezeit verkürzt. Während der Weihnachtsbäckerei oder dem Geschichten-Vorlesen können Eltern eine ruhige Auszeit haben, um sich über die naturnahe Erholung in der Region zu informieren. Alles über den Weihnachtsbaum – alias die Tanne – erfahren Kinder bei einem winterlichen Spaziergang im Naturpark Rhein-Taunus. Auch Erwachsenen eröffnen sich dabei spannende Einblicke in die Welt des Winterwaldes. Im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal gibt es neben dem Bärenwinter Event, bei dem Kindern Weihnachts- und Bärengeschichten lauschen, basteln und auf einen Fackelzug gehen können, auch die Möglichkeit, Besuch vom Nikolaus zu bekommen – inklusive kleiner Nikolausüberraschung. Auch nach Weihnachten kann man hier mit Tiergeschichten und -gedichten, bei Punsch, Lagerfeuer und Schaufütterung das Jahr ausklingen lassen.

Zu Weihnachten wandern

Wer lieber eine Pause vom festlichen Flair möchte, wandert durch die Natur. Im Naturpark Teutoburger Wald und im Naturpark Steinhuder Meer gibt es auch in der kalten Jahreszeit ein Angebot geführter Wanderungen. Der Naturpark Schwalm-Nette bietet außerdem Hunde- und Vollmondwanderungen an. Kinder können bei der Wanderung „Naturentdecker Winter“ oder beim Spaziergang mit Lamas im Dalheimer Wald Frischluft tanken. Außerdem lohnt es sich die frühe Dunkelheit bei einer Fackelwanderung im Naturpark Schlei auszunutzen.

Traditionen aufleben lassen

Wenn die Vorweihnachtszeit vorbei ist, fängt die ganz besondere Zeit der Raunächte an. Ein guter Anlass sich aus dem Alltagstrubel zurückzuziehen und sich auf das neue Jahr vorzubereiten. Am kürzesten Tag des Jahres führt der Naturpark Spessart durch die Zeit: Hier stimmt man sich inmitten von bizarren Felsen auf dem Hahnenkamm auf das bevorstehende Jahr ein. Der Naturpark Hessischer Spessart bietet ebenfalls einen Einblick in die sagenumwobene und von Riten und Bräuchen durchzogene Zeit. Diese lernt man dabei, durch die fast vergessene Tradition des Räucherns heimischer Pflanzen, von einer neuen Seite kennen. Während der – an fünf Terminen stattfindenden – Winterwanderungen des Naturparks Thüringer Schiefergebirge kann man die Mystik der Raunächte ebenfalls näher kennenlernen.

Mehr Highlights für die Adventszeit finden sich auf www.katzensprung-deutschland. de.