Rückruf: Metallstückchen in Zaziki und French Dressing von Block House möglich

Die Block Foods AG informiert über den Rückruf der Produkte Block House Zaziki mit dem MHD 23.12.2024 sowie Block House French Dressing mit dem MHD 03.01.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, hängt dieser Rückruf unmittelbar mit dem Rückruf des Herstellers DMK Deutsches Milchkontor zusammen. Bei dem Hersteller DMK Deutsches Milchkontor gelangte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fremdkörper in Form von Teilen aus einem Kupferkabel in den Rohstoff. Es könnten sich in der Folge einzelne, kleine Kupferfäden mit einem Durchmesser von 0,16 mm und einer Länge zwischen 0,01 und 2 cm in dem eingesetzten Rohstoff von DMK Deutsches Milchkontor befinden.