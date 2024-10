Die Orient Master GmbH und die go asia Deutschland GmbH informieren über den Rückruf des Artikels Jelly Straws in der 300g Packung und Jelly Straws in der 200g Packung, nachdem die Lebensmittelaufsicht Berlin das Produkt beanstandet beanstandet hat.

Aufgrund der besonderen Konsistenz und Aufnahmeform des Produktes ist es geeignet im Hals stecken zu bleiben und daher der Verzehr des Produkts eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen kann. Verstärkt wird die Gefahr durch die umgebene Flüssigkeit, da die Gleitfähigkeit der Gelee-Masse beim Herausdrücken erhöht wird. Die Gefahr besteht insbesondere bei Kindern.

Von einem Verzehr wird dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

Jelly Straws assorted

Inhalt: 15pcs, 300 Gramm

Sweet Mellow

Jelly Straws assorted flavors

Inhalt: 10pcs, 200 Gramm

Sweet Mellow

Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

