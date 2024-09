Urlaub in Ungarn – was Familien wissen sollten

Ungarn ist ein kinderfreundliches Urlaubsland, das mit einer wunderschönen Natur, spannenden Sehenswürdigkeiten und einer reichhaltigen Kultur punkten kann. Darüber hinaus ist es ein sehr günstiges Reiseland, sodass auch ein Familienurlaub dort kein Vermögen kosten muss.

Geeignete Reiseziele für Familien

Wer sich eine gelungene Mischung aus Kultur, Geschichte und kulinarischem Erlebnis wünscht, ist in der Hauptstadt Budapest gut aufgehoben. Obwohl es sich um eine Großstadt handelt, ist sie für einen Urlaub mit Kindern ganz hervorragend geeignet, denn sie bietet zahlreiche ruhige Parks zum Entspannen sowie jede Menge kinderfreundlicher Attraktionen wie den Zoo, das ungarische Eisenbahnmuseum oder das Tropicarium. Darüber hinaus gibt es in Budapest einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr , sodass es kein Problem ist, von A nach B zu gelangen.

Nicht weit von Budapest entfernt liegt der Balaton, ein riesiger Plattensee, der im Sommer jede Menge Badespaß bietet. Nördlich davon befindet sich der Balaton-felvidéki-Nationalpark, der ebenfalls einen Besuch wert ist. Hier können Eltern und Kinder zahlreiche Burgen und Höhlen entdecken und mit etwas Glück sogar einen Blick auf eine der heimischen Tierarten ergattern.

Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, sich in einer der vielen Kleinstädte auf dem Land eine Bleibe zu suchen und die Natur zu genießen. Je weiter man sich vom Touristentrubel entfernt, desto günstiger wird es auch.

Kulinarische Spezialitäten für Groß und Klein

Die ungarische Küche schmeckt vielen Kindern ganz ausgezeichnet. Baumkuchen, Langos , Gulasch und Co. sind bei den Kleinen sehr beliebt, sodass sich unnötiger Stress zu den Mahlzeiten oft verhindern lässt. Hinzu kommt, dass die Preise in den Restaurants oft deutlich unter denen in Deutschland liegen. Noch preiswerter wird es, wenn sich die Familie eine Ferienwohnung mietet und größtenteils selbst versorgt.

Weniger Stress dank kinderfreundlicher Unterkünfte

Damit die Kinder auch einmal etwas lauter sein können, ohne dass sich andere Hotelgäste direkt beschweren, sollten Eltern gezielt nach kinderfreundlichen Unterkünften sorgen. Davon gibt es in Ungarn jede Menge. Rund um den Balaton warten zum Beispiel diverse Campingplätze, Ferienwohnungen und Bungalows, in denen Familien willkommen sind. Ein Campingplatz bietet den Vorteil, dass die Kinder dort schnell Spielgefährten finden und sich so auch für einige Stunden selbst beschäftigen können. Wer sich einen kompletten Rundum-Service wünscht, kann sich aber auch eines der vielen Familien- und Kinderhotels im Land aussuchen.

Mit dem Auto nach Ungarn fahren

Eltern, die planen, mit dem Auto nach Ungarn zu reisen, sollten sich vorab unbedingt eine gültige Vignette besorgen , denn nur damit ist das Fahren auf ungarischen Autobahnen sowie auf einigen Schnellstraßen erlaubt. Praktischerweise lässt sich die Vignette ganz bequem in digitaler Form online bestellen. Ein Aufkleber an der Windschutzscheibe ist also nicht mehr notwendig. Darüber hinaus sind diese speziellen Regelungen auf ungarischen Straßen zu beachten: