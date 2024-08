Stark bleiben in herausfordernden Zeiten – Zuversicht kann man „lernen“

Die aktuellen globalen Herausforderungen wie die Klimakrise, oder zunehmende politische Konflikte sorgen bei vielen Menschen für wachsende Unsicherheit und Sorgen. Aber auch andere Faktoren wie z. B. beruflicher Stress können die psychische Belastung erhöhen. In diesen Zeiten ist es entscheidend, sich aktiv um das eigene Wohlbefinden zu kümmern. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist die Förderung von Zuversicht. Doch was bedeutet Zuversicht eigentlich und wie kann man sie gezielt stärken?

Eine Studie des Kölner Meinungsforschungsinstituts Rheingold von August 2023 zeigt, dass Deutsche zunehmend widersprüchliche Gefühle in Bezug auf die Zukunft erleben. Einerseits gäbe es „diffuse Grundgefühle von Bedrohung und Endzeitstimmung“, insbesondere in Bezug auf politische Themen. Andererseits herrsche private Zuversicht. Laut der Studie vermittelt die Politik nur noch bei drei Prozent der Befragten „viel Zuversicht“, während 40 Prozent das Gefühl von Zuversicht in ihrem privaten Umfeld finden.

Das Ergebnis der Studie unterstreicht: Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Überzeugung, auch schwierige Zeiten bewältigen zu können, sind wesentliche Bestandteile der Zuversicht. Positive Denkmuster, realistische Zielsetzungen und die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten können dazu beitragen, das Vertrauen in sich selbst zu stärken. Ebenso können soziale Unterstützung und regelmäßige Selbstreflexion helfen, eine optimistische Haltung zu bewahren und Resilienz in herausfordernden Situationen aufzubauen.

Zuversicht ist mehr als nur Optimismus

Zuversicht ist ein starkes, inneres Vertrauen darauf, dass sich die Dinge zum Besseren wenden werden. Sie geht über bloßen Optimismus hinaus. Optimismus ist oftmals passiv und mit dem Warten verbunden, dass sich äußere Umstände ändern. Zuversicht hingegen ist aktiv und getragen von dem Glauben an die eigene Fähigkeit und der Motivation, positiv auf das Leben einzuwirken. Stellen Sie sich eine Person vor, die nach einem Jobverlust zunächst verzweifelt ist. Durch Selbstreflexion und Unterstützung von außen beginnt sie nach und nach, neue Perspektiven zu entwickeln. Sie erkennt ihre Fähigkeiten, entwickelt Selbstvertrauen, sucht aktiv nach neuen Chancen und findet schließlich eine erfüllende neue Tätigkeit.

„Die Fähigkeit, Zuversicht aktiv zu kultivieren, ist besonders in der heutigen schnelllebigen und oft stressigen Welt von großer Bedeutung. Sie hilft uns, trotz der Unwägbarkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, einen klaren Kopf zu bewahren und konstruktiv zu handeln“, so Florian Schleinig von REDEZEIT FÜR DICH.

Praktische Strategien für mehr Zuversicht:

Realistische Ziele setzen: Große Ziele in kleinere, erreichbare Schritte aufteilen. Täglich an diesen kleinen Zielen arbeiten und jeden Fortschritt feiern. Dankbarkeit üben: Tägliche Dankbarkeitsübungen können unser Denken positiv beeinflussen und unsere Stimmung heben. Zum Beispiel: Jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die man dankbar ist. Selbstfürsorge praktizieren: Regelmäßige Pausen, Hobbys und Aktivitäten, die Freude bereiten. Diese positiven Erfahrungen stärken das Selbstwertgefühl und liefern Energie. Positive Gedanken: Negative Gedanken durch positive, ermutigende Aussagen ersetzen. Zum Beispiel, „Ich kann das nicht“, ersetzen durch: „Ich gebe mein Bestes und lerne dabei“. Soziale Unterstützung suchen: Gespräche mit Freunden, Familie oder Coaches/Therapeut:innen können entlastend wirken und neue Perspektiven eröffnen

Wer Unterstützung bei der Entwicklung von mehr Zuversicht sucht, ist herzlich eingeladen, das Angebot von REDEZEIT FÜR DICH in Anspruch zu nehmen. Auf der Website findet jede:r zu verschiedenen Themen (u.a. Selbstwirksamkeit, Krisen bewältigen oder Ängste überwinden) die/den passenden Ansprechpartner:in.

