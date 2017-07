Rückruf: Rückstände von Reinigungsmittel – Hersteller ruft Milch via REWE zurück

Die Gmundner Molkerei eGen mit Sitz in Österreich ruft „ja! Frische fettarme Milch 1,5%“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurdem im Rahmen von Untersuchungen in einem Teil der Charge Spuren eines Reinigungsmittels festgestellt. Die betroffene Milch wurde über REWE in Bayern, so wie in Teilen von Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen verkauft

Das Unternehmen rät dringend vom Verzehr der Milch ab!

Betroffener Artikel

Produkt: ja! Frische fettarme Milch

länger haltbar, pasteurisiert, homogenisiert

Fettgehalt: 1,5%

Packungsgröße: 1L

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.07.2017

EAN/GTIN: 4388844254725

Identitätskennzeichen: AT–40138–EG

Endkunden können betroffene Milchpackungen in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet



