Weihnachtsmärkte und mehr – Advent in Saale-Unstrut

Budenzauber im Burghof, Winzerglühwein im Weinberg und Schlendern im Weihnachtstal: Saale-Unstrut bietet das Kontrastprogramm zum Vorweihnachtstrubel in den Großstädten. Ein Kurzreisetipp zur Entschleunigung im Advent.

(tpr) – Dome, Klöster, Burgen und jahrhundertealte Weinbautradition: Saale-Unstrut zählt zu den bedeutendsten Kulturlandschaften Deutschlands. Mehr als 1.000 Jahre Geschichte sind hier durch steinerne Zeitzeugen und gepflegtes Brauchtum präsent. Die Region ruht in sich. Und das färbt ab auf ihre Besucher, besonders im Advent, wenn in historischem Ambiente oder mitten im Weinberg Winzerstolz auf Handwerkstradition trifft. Unterkünfte stehen in verschiedenen Kategorien auch für Kurzaufenthalte zur Verfügung. Einige Städte haben buchbare Pakete zu den adventlichen Erlebnissen geschnürt – perfekt für eine kleine Auszeit zum Kraftschöpfen vor dem Fest.

Die schönsten Weihnachtsmärkte

Die Handwerkerszene in Saale-Unstrut ist bunt: Das erleben Besucher auf den zahlreichen kleinen Weihnachtsmärkten, die immer auch eine Bühne für das regionale Kunsthandwerk sind. So auch auf dem Weihnachtsmarkt der Wünsche auf der „Porzellanburg“ Leuchtenburg in Seitenroda. Hier zeigen Kunstschaffende an Ständen und bei Vorführungen ihr Können. Dazu gibt es Orgelmusik, Schattenkino sowie eine Weihnachtsbäckerei. Der Weihnachtsmarkt ist am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende zu erleben.

Der Markt mit der imposantesten Kulisse findet sich auf Burg Querfurt. Schon mehrfach diente die älteste und größte Wehranlage an der Straße der Romanik als Filmset. Vom 19. bis 21. Dezember lädt hier der Querfurter Weihnachtszauber zum Flanieren und Probieren ein. Dann werden die mächtigen Mauern stimmungsvoll illuminiert und von Spielleuten, Feuershows, Puppenspiel und Weihnachtskonzerten mit Leben gefüllt. Highlights sind das Feuerwerk am Freitag sowie die Konzerte der Querfurt Big Band am Sonntag.

Zu den traditionsreichsten Adventsmärkten in Saale-Unstrut gehört mit mehr als 200 Jahren Geschichte der Jenaer Weihnachtsmarkt (25. November bis 22. Dezember) auf dem restaurierten historischen Marktplatz im Herzen der Altstadt. Ein tägliches Highlight ist das Turmblasen vom Rathausturm. Nur wenige Schritte entfernt lädt zwischen Johannistor und Pulverturm der Historische Weihnachtsmarkt (27. November bis 14. Dezember) zur Zeitreise ins Mittelalter ein – mit Ritterschaukämpfen, Gauklern und Feuershows.

Schlemmen und Wandern

Eine besonders romantische Kombination aus Weinkultur, Weihnachtszauber und Landschaftserlebnis bietet der Advent in den Weinbergen. Jährlich am vierten Advent öffnen mehr als 20 Winzer, Weingüter und Gastronomen in den Naumburger und Roßbacher Weinbergen ihre Pforten, zünden abends Fackeln und Lagerfeuer an und servieren bei Live-Musik herzhafte Speisen und hausgemachten Glühwein. Der Spaziergang durch die Weinberge von Weingut zu Weingut ist Teil des Erlebnisses. Entschleunigung pur!

Schlemmen und Wandern: Dazu lädt auch das Eisenberger Mühltal, wenn es sich am dritten Adventswochenende in das „Weihnachtstal“ verwandelt. Besucher schlendern auf etwa acht Kilometern von einer historischen Wassermühle zur nächsten durch das idyllische Tal. An den verschiedenen Stationen probieren sie sich im Bogenschießen und Filzen, entdecken Bürgeler Keramik und Thüringer Holzkunst oder genießen regionale Küche. Höhepunkt ist die Parade „Weihnachtstal-Express“ ab etwa 13 Uhr an beiden Tagen. Zwischen Parkplätzen und dem Eingang zum Tal pendeln Shuttle-Busse.

Vielfältig ist das Angebot an geführten Glühweinwanderungen. Durch die Freyburger Weinberge mit Besuch bei einem Winzer, zum Beispiel, führt der Freyburger Fremdenverkehrsverein von November bis März jeden letzten Sonnabend im Monat. Und am 27. Dezember veranstaltet die Tourist-Information Naumburg eine dreistündige „Heiße Wanderung“ entlang der Saale ab Bad Kösen.

Alle Wanderungen, Weihnachtsmärkte, Konzerte, Ausstellungen und Familienangebote sind hier zu finden

Advent in Saale-Unstrut Die wichtigsten Märkte und Events: 6./7., 13./14. und 20./21. Dezember – Weihnachtsmarkt der Wünsche auf der Leuchtenburg

11 bis 18 Uhr | Eintritt: Erwachsene zwölf Euro, Kinder sechs Euro 19. bis 21. Dezember – Querfurter Weihnachtszauber 25. November bis 22. Dezember – Jenaer Weihnachtsmarkt 27. November bis 14. Dezember – Historischer Weihnachtsmarkt in Jena 24. November bis 21. Dezember – Naumburger Weihnachtsmarkt 20. und 21. Dezember – „Weihnachtstal“ im Eisenberger Mühltal

Beginn: ab 10 Uhr | Eintritt: zehn Euro, Kinder bis 1,20 Meter sind frei 20. und 21. Dezember – Advent in den Weinbergen in Naumburg

Beginn: ab 11 Uhr 27. Dezember, 31. Januar, 28. Februar, 28. März – Geführte Glühweinwanderung durch die Freyburger Weinberge mit dem Freyburger Fremdenverkehrsverein

Beginn: jeweils 13 Uhr | Dauer: etwa dreieinhalb Stunden 27. Dezember – „Heiße Wanderung“ entlang der Saale ab Bad Kösen mit der Tourist-Information Naumburg

Beginn: 13 Uhr | Preis: 13 Euro | Dauer: etwa drei Stunden Weitere Kulturhighlights im Winter: 22. November, 13. Dezember und 24. Januar – „Galgen, Gassen & Ganoven“ – abendliche Kostümführung durch Jena

Beginn: 19 Uhr | Preis: 14 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei 29. November bis 21. Dezember – Stadtführung „Naumburger Adventsgeschichten“ mit der Naumburger Touristinfo

Beginn: jeweils samstags um 10.30 Uhr und 14 Uhr sowie sonntags um 10.30 Uhr | Preis: zehn Euro | Dauer: eineinhalb Stunden 29. November, 6. und 13. Dezember – Musikalische Adventsvespern im Naumburger Dom

Beginn: jeweils 18 Uhr | Eintritt frei 06. Dezember – Merseburger Dommusik

Orgelkonzert

Beginn: 20 Uhr | Eintritt: 20 Euro 06. Dezember – Liquid Sound Club in der Toskana Therme Bad Sulza

entspannte Elektro-Beats von DJs und Musikern aus ganz Deutschland

Beginn: 19 Uhr | Eintritt: regulärer Thermeneintritt 21. Dezember – Themenabend „Wintersonnenwende“ im Sonnenobservatorium in Goseck

Führung durch die Kreisgrabenanlage mit Sternfreunden des Planetariums Merseburg e.V. und Astronomin Mechthild Meinicke, Rahmenprogramm, Feuer und Imbiss

