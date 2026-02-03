Ratgeber Haushalt im Griff: Das bisschen Haushalt…

„Das bisschen Haushalt“ – drei Worte, die zeigen, wie sehr noch immer diese Arbeit unterschätzt wird. Putzen, Kochen, Waschen und Organisieren kosten Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit. Wer das als „bisschen“ abtut, blendet aus, dass Haushalt funktioniert wie ein unsichtbarer Vollzeitjob. Vielleicht ist es Zeit, den Satz dorthin zu verbannen, wo er hingehört: in die Mottenkiste überholter Denkweisen.

Ratgeber „Haushalt im Griff“ der Verbraucherzentrale

Wenn das Chaos erst einmal eingezogen ist, fällt jeder Anfang schwer. Hier hilft die Regel: Wenn was Neues kommt, muss was Altes gehen – so die Empfehlung erfahrener Coaches fürs Aufräumen und Ausmisten. Der Abschied von Dingen ist jedoch nur der erste Schritt, damit Ordnung Einzug hält. Auch mit konkreten Zielen in einem festgelegten Zeitraum anzufangen, bringt rasche Erfolgserlebnisse.

Der Ratgeber „Haushalt im Griff“ der Verbraucherzentrale zeigt, wie das einfach, schnell und nachhaltig gelingt. Wer obendrein noch die Kniffe rund ums Putzzeug für Bad und Wohnzimmer kennt, sorgt für blitzblanke heimische vier Wände. So fängt effektive Haushaltsorganisation schon bei der Einkaufsplanung an. Von Einkaufsliste bis Vorratshaltung navigiert das Buch durchs kostensparende Haushaltsmanagement.

Außerdem: Wer die richtige Technik kennt und das passende Werkzeug benutzt, kann sich teure Giftkeulen beim Schrubben schenken. Auch das Waschen der Wäsche mit System hilft, Wasser, Energie und Waschmittel zu sparen.

Ratgeber Haushalt im Griff Der Ratgeber „Haushalt im Griff“ hat 200 Seiten und kostet 20,- Euro.

Zu bestellen unter shop.verbraucherzentrale.de oder T 0211 91380-1555.

Er ist auch in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich.

