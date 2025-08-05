Ratgeber: Das Haushaltsbuch – Alle Finanzen im Blick

Ein Haushaltsbuch ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Werkzeug, um den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten. Durch das regelmäßige Erfassen von Einnahmen und Ausgaben wird schnell sichtbar, wohin das Geld fließt – und wo Einsparpotenzial liegt. Besonders in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten hilft ein Haushaltsbuch, bewusster mit Geld umzugehen, Schulden zu vermeiden und Rücklagen zu bilden. Es ist für jeden geeignet – egal ob Single, Familie oder Rentner – und kann klassisch auf Papier, in Tabellenform oder per App geführt werden.

Die Verbraucherzentralen haben nun einen Ratgeber herausgegeben, um das Ganze etwas zu erleichtern. Wer seine Finanzen im Griff haben will, profitiert vom Haushaltsbuch. Es kostet nur wenige Minuten pro Tag, bringt aber langfristig mehr Sicherheit.

Ratgeber „Das Haushaltsbuch“ – Kassensturz mit System

Bei dem einen hebt die Krankenkasse den Zusatzbeitrag an. Bei der anderen sind höhere Prämien für die Wohngebäudeversicherung fällig. Zum Start des neuen Schuljahrs sind Ausgaben für Bücher und Klassenfahrt einzuplanen. Und wenn der Nachwuchs dann noch aus den Klamotten für den Herbst rausgewachsen ist, wird’s im Budget richtig eng. Der Ratgeber „Das Haushaltsbuch” der Verbraucherzentrale hilft beim systematischen Kassensturz von Einnahmen und Ausgaben. In Wochen- und Monatsübersichten lässt sich erfassen, wo das Geld bleibt. Das hilft, sowohl den Überblick zu behalten als auch Sparpotenziale zu erkennen.

Während sich bei den festen Ausgaben für Miete, Energie oder Kinderbetreuung nicht so schnell was ändern lässt, kann bei den veränderlichen Ausgaben sofort die Bremse gezogen werden. Ob bei Kino, Kosmetik oder dem coffee to go: Wer akribisch einträgt, was für die verschiedenen Bereiche wie Lebensmittel, Freizeit oder Mobilität ausgegeben wird, kann Ausgabenspitzen leicht ausmachen. Und direkt gezielt mit dem Gegensteuern anfangen. Ein Serviceteil des Buchs enthält Übersichten für die Wartung von Haushaltsgeräten, einen Saisonkalender für heimisches Obst und Gemüse und Tipps, um mittel- oder langfristig zu sparen.

Alle Finanzen im Griff. Ausgaben und Einnahmen für 12 Monate

Quelle: Verbraucherzentrale NRW