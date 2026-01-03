Rückruf: Verschiedene PLAYLAND Holz-Spielset’s via Aldi Nord

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Aldi-Nord warnt vor PLAYLAND Holz-Spielset’s des Lieferanten PRODUCT CIA S.L. in den Varianten Obst & Gemüse, Eiscreme, Frühstück, Erdbeerrolle, Werkzeug und Schrauben, Backzutaten. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich bei den sechs Holzspielzeug Varianten Kleinteile lösen, welche verschluckt werden können. Dadurch besteht Erstickungsgefahr, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren.

Es wird dringend von der weiteren Verwendung der Produkte abgeraten.

Die PLAYLAND Holz-Spielset’s wurden am 10. März 2025 in einer Aktion bei Aldi Nord in Deutschland verkauft.

Betroffene Artikel

Holz-Spielset’s

Varianten: Obst & Gemüse, Eiscremeset, Frühstück, Keksrolleset, Schraubenset, Backzutaten

Marke: PLAYLAND®

Betroffene Spiel-Set’s können in jede Aldi Nord Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Kundenservice

Für Rückfragen wurde vom Lieferanten eine Hotline eingerichtet, die unter service@protel-service.com oder Telefon: 0631 3428443

Produktabbildungen: Aldi-Nord

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



