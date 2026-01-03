Rückruf: Verschiedene PLAYLAND Holz-Spielset’s via Aldi Nord
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Aldi-Nord warnt vor PLAYLAND Holz-Spielset’s des Lieferanten PRODUCT CIA S.L. in den Varianten Obst & Gemüse, Eiscreme, Frühstück, Erdbeerrolle, Werkzeug und Schrauben, Backzutaten. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich bei den sechs Holzspielzeug Varianten Kleinteile lösen, welche verschluckt werden können. Dadurch besteht Erstickungsgefahr, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren.
Es wird dringend von der weiteren Verwendung der Produkte abgeraten.
Die PLAYLAND Holz-Spielset’s wurden am 10. März 2025 in einer Aktion bei Aldi Nord in Deutschland verkauft.
Betroffene Artikel
Holz-Spielset’s
Varianten: Obst & Gemüse, Eiscremeset, Frühstück, Keksrolleset, Schraubenset, Backzutaten
Marke: PLAYLAND®
Der Artikel wurde am 10. März 2025 in einer Aktion bei Aldi Nord in Deutschland verkauft.
Betroffene Spiel-Set’s können in jede Aldi Nord Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird zurückerstattet.
Kundenservice
Für Rückfragen wurde vom Lieferanten eine Hotline eingerichtet, die unter service@protel-service.com oder Telefon: 0631 3428443
Produktabbildungen: Aldi-Nord
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller