Rückruf bei dm: dmBio Tomate & Feta Genuss-Aufstrich betroffen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

dm-drogerie markt informiert über den Rückruf des Artikels dmBio Getrocknete Tomate & Feta Genuss-Aufstrich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.06.2027. In einzelnen Gläsern wurde irrtümlich nicht der ausgewiesene Aufstrich, sondern eine Cashewcreme mit getrockneter Tomate & Pinienkernen abgefüllt.

Da Cashew als Allergen nicht auf dem Etikett angegeben ist, wird Personen mit einer Cashew-Allergie dringend vom Verzehr abgeraten.



Für Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten ist der Verzehr unbedenklich.

Betroffener Artikel

dmBio Getrocknete Tomate & Feta Genuss-Aufstrich

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 04.06.2027

Das MHD befindet sich auf dem Deckelrand. Die betroffenen Gläser haben zudem einen Deckel mit Aufdruck „Nabio“.

Sollten Kundinnen und Kunden an einer entsprechenden Allergie oder Unverträglichkeit leiden, bitten wir sie dringend, vom Verzehr abzusehen und das Produkt ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

dm-ServiceCenter

Tel.: 0800 365 8633 (kostenfrei)

E-Mail: servicecenter@dm.de

Öffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 20 Uhr

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller