Rückruf: Falsches Mindesthaltbarkeitsdatum bei Gorgonzola von Aldi Nord

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Icewind Prod.- u. Vertriebsges. mbH informiert über einen Rückruf zum Käse GORGONZOLA Dolce (200 g). Auf der Verpackung des betroffenen Produkts mit dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 07.02.2027 wurde irrtümlich ein falsches Datum angegeben. Tatsächlich ist der Käse nur bis zum 07.02.2026 haltbar.

Der Verzehr bis zum korrekten Mindesthaltbarkeitsdatum (07.02.2026) ist unbedenklich.

Die betroffene Ware wurde über ALDI Nord verkauft. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten das richtige Datum beachten.

Betroffener Artikel

GORGONZOLA DOP

Inhalt: 200g

Sorte: Dolce

Mindesthaltbarkeitsdatum 07.02.2027

tatsächlich nur bis zum 07.02.26 haltbar

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels sind von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.

Kund:innen können betroffene Käse in die Verkaufsstelle zurückbringen, der Kaufpreis wird erstattet

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller