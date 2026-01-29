Rückruf: Falsches Mindesthaltbarkeitsdatum bei Gorgonzola von Aldi Nord
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Icewind Prod.- u. Vertriebsges. mbH informiert über einen Rückruf zum Käse GORGONZOLA Dolce (200 g). Auf der Verpackung des betroffenen Produkts mit dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 07.02.2027 wurde irrtümlich ein falsches Datum angegeben. Tatsächlich ist der Käse nur bis zum 07.02.2026 haltbar.
Der Verzehr bis zum korrekten Mindesthaltbarkeitsdatum (07.02.2026) ist unbedenklich.
Die betroffene Ware wurde über ALDI Nord verkauft. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten das richtige Datum beachten.
Betroffener Artikel
GORGONZOLA DOP
Inhalt: 200g
Sorte: Dolce
Mindesthaltbarkeitsdatum 07.02.2027
tatsächlich nur bis zum 07.02.26 haltbar
Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels sind von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.
Kund:innen können betroffene Käse in die Verkaufsstelle zurückbringen, der Kaufpreis wird erstattet
