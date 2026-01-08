Rückruf: Plastikfremdkörper in tiefgekühltem K-Classic Spinat via Kaufland

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Hersteller Flanders Best ruft den Artikel K-Classic Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren im 1000g Beutel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.2027 und der Charge L5435 DD zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Plastikfremdkörper enthalten sind.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Das betroffene Produkt wurde bei Kaufland Deutschland verkauft.

Betroffener Artikel

K-Classic Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren

Inhalt: 1000g Beutel TK

GTIN 4337185811425

Mindesthaltbarkeitsdatum 10.2027

Charge L5435 DD.

Das Produkt kann in allen Kaufland Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundenservice

Für Verbraucheranfragen steht unter der Nummer 0800 1528352 eine kostenlose Hotline zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

