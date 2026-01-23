Rückruf: TK Maxx ruft Coffee Syrup Collection zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

TK Maxx informiert über den Rückruf der Coffee Syrup Collection von Ten Acre Gifts. Wie das Unternehmen mitteilt, ist nicht deklariert, dass Spuren von Weizen, Soja, Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten sein können. Für für Personen, die auf diese Inhaltsstoffe allergisch reagieren, kann ein potenzielles Gesundheitsrisiko bestehen.

Personen die eine Allergie gegen Weizen, Soja, Schalenfrüchten und Erdnüssen haben wird vom Verzehr abgeraten!

Das Produkt wurde nach Unternehmensangaben zwischen dem Oktober 2025 und dem Januar 2026 in TK Maxx Stores verkauft.

Betroffener Artikel

Sugar Free Coffee Syrup Collection

Chargennummer: 010624202503BT

Mindesthaltbarkeitsdatum:09/09/2026

Preis: 5.99 €

Artikelnummer: 014556, 014654, 014703, 014799, 014845, 037177, 037201, 037361

Verkaufszeitraum: zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 in TK Maxx Stores

Kundenservice

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den TK-Maxx Kundenservice per E-mail oder Telefon an:

Deutschland

+49(0)211/88223267 – kundenservice@tkmaxx.de

Österreich

+43 1 205836010 – service@tkmaxxonline.at

Produktabbildung: TK Maxx

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



