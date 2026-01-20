Rheinland-Pfalz: Das Lahntal – Ein Triathlon für aktive Genießer

(djd). Aktivurlauber und Naturfreunde können im Lahntal in Rheinland-Pfalz entspannt im Tal spazieren oder schweißtreibende Aufstiege auf die aussichtsreichen Höhen unternehmen. Auf dem Fahrrad erweitern sie ihren Radius, indem sie beispielsweise dem beliebten Lahnradweg folgen durch Auenlandschaften und verträumte Städtchen. Und im Kanu oder Kajak erleben sie das wildromantische Lahntal vom Wasser aus nochmals aus einer neuen Perspektive. „Beim ‚Lahn-Triathlon‘ geht es nicht um Bestzeiten, sondern um Erlebnisse“, erklärt Patricia Jaeger von der Tourismusorganisation Bad Ems-Nassau. „Viele geschützte Auenbereiche der Lahn sind nur vom Wasser aus erreichbar. sind drei entschleunigende Wege, um die Natur zu erleben, aktiv zu sein und dabei Körper und Geist in Einklang zu bringen.“

Aussichtsreiche Wanderungen

Im Rhythmus der eigenen Schritte erleben Wanderer die Natur im Lahntal zwischen Westerwald und Taunus mit allen Sinnen: egal, ob sie auf flachen Uferpromenaden, breiten Waldwegen, verwunschenen Pfaden durch die Weinberge oder steilen Klettersteigen unterwegs sind. Für Tagestouren sind mit der Regionalbahn viele Etappenorte des Qualitätsfernwanderwegs Lahnwanderweg zu erreichen. Zu den Höhepunkten zählen die Aussichten vom Gabelstein auf die Lahnschleife, von der Felsklippe Wolfslei ins steile Lahntal oder vom Concordiaturm auf den historischen Kurort Bad Ems. Unter www.badems-nassau.info sind alle Routen zum Wandern, Radfahren und Paddeln in interaktiven Karten zu finden.

Auf dem Fahrrad, E-Bike oder Mountainbike

Der vielfach prämierte Lahnradweg gilt als einer der schönsten Fernradwege Deutschlands. Er führt durch malerische Fachwerkorte, vorbei an Burgen, Schlössern und Weinbergen. Ganz gleich, ob sportlich ambitioniert, gemütlich mit der Familie und Freunden oder genussvoll auf dem E-Bike, können hier alle Radler die passenden Strecken finden. Für Mountainbiker, die den Nervenkitzel suchen, bietet der Flowtrail „Emser Bikepark“ hoch über Bad Ems ein actionreiches Erlebnis mit Freeride-Elementen, Sprüngen und Downhill-Abfahrt über 400 Höhenmeter.

Paddeln und sich treiben lassen

„Die Lahn wurde vom Outdoor-Magazin (7/21) zu Deutschlands Kanuwanderfluss Nummer eins gewählt“. Sie fließt so gemächlich und ruhig, dass auch Anfänger und Familien unbesorgt darauf paddeln können. Auch für die ersten Stehversuche beim Stand-up-Paddling ist die sanfte Lahn ein gutes Revier. Sie ist einer der naturbelassensten Flüsse Deutschlands, und viele ihrer geschützten Auenbereiche sind nur vom Wasser aus erreichbar. An den Flussbiegungen warten idyllische Rastplätze, naturnahe Campingplätze laden zu Mehrtagestouren ein, und in Bad Ems gibt es sogar eine schwimmende Sauna.

Quelle: Touristik Bad Ems-Nassau e. V., Bad Ems