Rückruf: Koffeingehalt zu hoch in Energydrink Playboy Lovely Melons

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Color Brands Europe BV. informiert über den Rückruf des Energydrinks Playboy Lovely Melons in der 330ml Dose und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.02.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Eigenkontrolle festgestellt, dass bei dem Produkt Playboy Energy Lovely Melons höherer Koffeingehalt, als auf den Etiketten angegeben, enthalten ist.

Übermäßiger Koffeinkonsum kann zu einer Reizüberflutung des zentralen Nervensystems führen, mit verschiedenen individuellen Symptomen wie: Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, gastrointestinale Störungen, Zittern, Kopfschmerzen, Herzklopfen

Vom Verzehr wird daher abgeraten

Betroffener Artikel

Playboy Energydrink Lovely Melons

Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.02.2027

Verpackungseinheit: 330ml Dose

Barcode (Dose) 4262523560218

Hersteller / Inverkehrbringer: Color Brands Europe BV.

Betroffene Dosen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

