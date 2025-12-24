Rückruf: Koffeingehalt zu hoch in Energydrink Playboy Lovely Melons
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Color Brands Europe BV. informiert über den Rückruf des Energydrinks Playboy Lovely Melons in der 330ml Dose und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.02.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Eigenkontrolle festgestellt, dass bei dem Produkt Playboy Energy Lovely Melons höherer Koffeingehalt, als auf den Etiketten angegeben, enthalten ist.
Übermäßiger Koffeinkonsum kann zu einer Reizüberflutung des zentralen Nervensystems führen, mit verschiedenen individuellen Symptomen wie: Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, gastrointestinale Störungen, Zittern, Kopfschmerzen, Herzklopfen
Vom Verzehr wird daher abgeraten
Betroffener Artikel
Playboy Energydrink Lovely Melons
Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.02.2027
Verpackungseinheit: 330ml Dose
Barcode (Dose) 4262523560218
Hersteller / Inverkehrbringer: Color Brands Europe BV.
Betroffene Dosen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Produktabbildung: Color Brands BV.
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller