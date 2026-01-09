Rückruf: Metallfremdkörper in Eis von EDEKA und Netto Marken-Discount

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Hersteller De Dessert Meesters ruft Eiscreme-Artikel zurück, welche über EDEKA und Marktkauf, sowie über Netto Marken-Discount verkauft wurden. Vom Rückruf betroffen sind die Artikel EDEKA Herzstücke Chocolate Caramel und Jack´s Ice-Cream Choco Crumble. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen mit den unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) Metallfremdkörper befinden.

Vom Verzehr der Produkte wird daher abgeraten!

Der Artikel EDEKA Herzstücke Chocolate Caramel wurde bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten. Der Artikel Jack´s Ice-Cream Choco Crumble wurde bundesweit – mit Ausnahme von Bayern, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bei Netto Marken-Discount angeboten.

Betroffener Artikel

Netto Marken-Discount

Jack’s Ice-Cream Choco Crumble

Inhalt: 500 ml

MHD: 01.10.2027

EDEKA

EDEKA Herzstücke Chocolate Caramel

Inhalt: 500 ml

MHD: 01.10.2027 und 01.12.2027

Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice



EDEKA

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice von EDEKA per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0800 3335211 (Montag bis Sonntag von 8:00 bis 20:00 Uhr)

Netto Marken-Discount

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice von Netto Marken-Discount telefonisch unter 0800 200 0015 (Montag bis Samstag von 6:00 Uhr bis 22:30 Uhr).

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

