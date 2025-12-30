Silvester – Verantwortungsbewusstes Verhalten in der Silvesternacht

Der Jahreswechsel ist für viele Menschen ein Anlass zum Feiern – doch gerade an Silvester steigt das Risiko für Unfälle deutlich. Immer wieder werden Raketen und Böller auf fahrende Autos abgefeuert. Schwere Unfälle können die Folge sein.

Kein Alkohol am Steuer

Alkohol beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit, Aufmerksamkeit und das Urteilsvermögen ganz massiv und dazu steigt die Risikobereitschaft mit dem Alkoholkonsum. Besonders in der Silvesternacht kommen weitere Gefahren wie etwa durch schlecht zu sehende Fußgänger, aufgeschreckte Tiere und Feuerwerk dazu.

Deshalb gilt: Wer trinkt, fährt nicht. Öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder ein im Vorfeld festgelegter nüchterner Fahrer sind sichere Alternativen.

Verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwerksartikeln

Auch beim Abbrennen von Feuerwerk ist Vorsicht geboten. Der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerksartikeln kann furchtbare Verletzungen nach sich ziehen. Daher sollten Feuerwerkskörper nur im nüchternen Zustand und nach Gebrauchsanweisungen gezündet werden. Ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Menschen, Gebäuden und brennbaren Materialien ist ebenso wichtig wie das Tragen fester Kleidung und das Vermeiden von Experimenten mit Feuerwerksartikeln.

Niemals, wirklich niemals Feuerwerkskörper in Richtung anderer Menschen werfen.

Fehlzünder auf keinen Fall aufheben und nicht erneut anzünden!

Ein sicheres Silvester beginnt mit gegenseitiger Rücksicht und Verantwortung. Wer auf Alkohol am Steuer verzichtet und Feuerwerk sachgemäß nutzt, schützt sich selbst und andere – und sorgt dafür, dass der Start ins neue Jahr fröhlich, aber vor allem unfallfrei verläuft.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste appellieren daher eindringlich an verantwortungsbewusstes Verhalten in der Silvesternacht.

Wir wünschen euch allen einen fröhlichen und sicheren Start ins neue Jahr