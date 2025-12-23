Rückruf: TEDi ruft elta Waffeleisen zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
TEDi informiert über den Rückruf des unten abgebildeten Waffeleisen der Marke elta. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Produkttests ergeben, dass sich das Netzkabel unter Umständen stark erhitzen kann. Dadurch können sich verschiedene Gefahrenszenarien ergeben.
Von einer weiteren Verwendung wird dringend abgeraten
Die Waffeleisen wurden vom 18.04.2024 bis zum 17.12.2025 in allen TEDi-Filialen verkauft.
Betroffener Artikel
Waffeleisen 1200W
Verkaufspreis: 15,00 Euro
Artikelnummer: 54829003401000001500
Verkaufszeitraum: 18.04.2024 bis zum 17.12.2025
Hersteller: elta
Betroffene Waffeleisen können gegen Erstattung des Verkaufspreises von 15 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.
Kundenservice
Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail info@tedi.com an TEDi wenden
Bild: TEDi Warenhandels GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller