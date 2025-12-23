Rückruf: TEDi ruft elta Waffeleisen zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

TEDi informiert über den Rückruf des unten abgebildeten Waffeleisen der Marke elta. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Produkttests ergeben, dass sich das Netzkabel unter Umständen stark erhitzen kann. Dadurch können sich verschiedene Gefahrenszenarien ergeben.

Von einer weiteren Verwendung wird dringend abgeraten

Die Waffeleisen wurden vom 18.04.2024 bis zum 17.12.2025 in allen TEDi-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Waffeleisen 1200W

Verkaufspreis: 15,00 Euro

Artikelnummer: 54829003401000001500

Verkaufszeitraum: 18.04.2024 bis zum 17.12.2025

Hersteller: elta

Betroffene Waffeleisen können gegen Erstattung des Verkaufspreises von 15 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder Filiale umgetauscht werden.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail info@tedi.com an TEDi wenden

Bild: TEDi Warenhandels GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller