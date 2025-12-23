Rückruf bei POCO – Schadstoffe in POCOline Outdoor Dekokissen
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die POCO Einrichtungsmärkte GmbH infomiert über den Rückruf von POCOline Dekokissen Outdoor in Grün, weil festgestellt wurde, dass der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert für Verbindungen in dem Kissenbezug überschritten wird, die zu Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluorcarbonsäuren (PFCA) abgebaut werden können.
Diese Stoffe gehöre zur Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), die sich in Umwelt und Körper anreichern und gesundheitliches Risiko darstellen können.
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten
Leider wird keine Produktabbildung zur Verfügung gestellt. Wie Verbraucher:innen betroffene Kissen erkennen sollen, bleibt offen. Möglicherweise befindet sich ein eingenähtes Etikett mit der Artikelnummer am Kissen
Betroffener Artikel
POCOline Dekokissen Outdoor Grün
Größe: 40 x 40 cm
Artikel Nummer: 5992425/01
Verkaufszeitraum: April 2024 bis März 2025
Betroffene Kissen können in den Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet
Kundenservice
POCO Einrichtungsmärkte GmbH – E-Mail Kundenservice: info@poco.de
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller