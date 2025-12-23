Rückruf bei POCO – Schadstoffe in POCOline Outdoor Dekokissen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die POCO Einrichtungsmärkte GmbH infomiert über den Rückruf von POCOline Dekokissen Outdoor in Grün, weil festgestellt wurde, dass der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert für Verbindungen in dem Kissenbezug überschritten wird, die zu Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluorcarbonsäuren (PFCA) abgebaut werden können.

Diese Stoffe gehöre zur Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), die sich in Umwelt und Körper anreichern und gesundheitliches Risiko darstellen können.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten

Leider wird keine Produktabbildung zur Verfügung gestellt. Wie Verbraucher:innen betroffene Kissen erkennen sollen, bleibt offen. Möglicherweise befindet sich ein eingenähtes Etikett mit der Artikelnummer am Kissen

Betroffener Artikel

POCOline Dekokissen Outdoor Grün

Größe: 40 x 40 cm

Artikel Nummer: 5992425/01

Verkaufszeitraum: April 2024 bis März 2025

Betroffene Kissen können in den Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet

Kundenservice

POCO Einrichtungsmärkte GmbH – E-Mail Kundenservice: info@poco.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



